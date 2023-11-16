В Липецке зарезали участника СВО: подозреваемый арестован

В Советском районном суде по ходатайству следствия сегодня избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве участника СВО.

По версии следствия, Сергея Ф. убили 11 ноября с 01:00 до 01:30 множественными ударами ножом по голове, телу, рукам и ногам. Мужчина скончался на месте происшествия. По предварительным данным, причиной смерти стала острая кровопотеря.



Подозреваемого в убийстве правоохранители задержали 15 ноября в 17:30. Он сам пришел с явкой с повинной в следственный комитет с адвокатом и даже выдал орудие совершения преступления – нож. Михаил П. от дачи показаний отказался, воспользовавшись 51-й статьёй конституции: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».



Следователь по делу попросила арестовать подозреваемого до 11 января 2024 года. Сам он попросил отправить его под домашний арест. Адвокат также просил о более мягкой мере пресечения, ссылаясь на то, что о розыске его подзащитному было ничего не известно и он сам пришел с явкой с повинной.

Суд арестовал подозреваемого на 1 месяц 27 дней — до 11 января 2024 года. В случае, если обвинение не будет предъявлено в течение 10 дней с момента задержания (то есть с 15 ноября), он подлежит освобождению.

Советский районный суд арестовал на время следствия 40-летнего липчанина Михаила П., подозреваемого в убийстве участника спецоперации Сергея Ф.Тело 40-летнего Сергея Ф. с ножевыми ранениями было найдено 11 ноября у одного из домов по улице Вермишева. Следственный отдел по Советскому округу Липецка СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Санкция этой статьи – от 6 до 15 лет лишения свободы. Свидетелем по делу стала жена подозреваемого, с которой они давно вместе не живут, но воспитывают общую дочь. Правда, женщина настаивает, что мужчина дочери не помогал.По данным GOROD48, предположительно, конфликт с участником СВО произошёл как раз из-за этой женщины. Поскольку с мужем она давно не жила, в начале 2022 года она познакомилась с мужчиной в интернете, а в июле 2023 года начала с ним встречаться. 11 ноября бывший муж женщины возвращался к себе домой, и у подъезда встретил нового партнёра своей жены – якобы тот его поджидал.Уже 12 ноября подозреваемый был объявлен в розыск.