Общество

сегодня, 15:13

Любовь зла: стали известны новые подробности убийства участника СВО

7 1503
#убийство
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Любовь зла: стали известны новые подробности убийства участника СВО

Жена подозреваемого в убийстве рассказала, что ухажёр шантажировал её распространением интимной информации. 

16 ноября в Советском районном суде Липецка по ходатайству следствия арестовали 40-летнего липчанина Михаила П., подозреваемого в убийстве участника СВО: тело 40-летнего Сергея Ф. с ножевыми ранениями было найдено 11 ноября у одного из домов по улице Вермишева. 12 ноября Михаил П. был объявлен в розыск. А 15 ноября в 17:30 он сам пришел в следственный комитет с адвокатом и даже выдал орудие совершения преступления – нож. Его сразу задержали.

Жена Михаила уверяет: её ухажёр Сергей Ф. в течение месяца следил за ней и её мужем. А в день убийства даже прятался во дворе за машиной, выслеживая и карауля ее официального мужа.

Женщина не отрицает: с официальным мужем не живёт давно, хотя пара и не развелась. В начале июля 2023 года к ней за юридической помощью обратился участник СВО: он, отслуживший 9 месяцев в ЧВК «Вагнер» и заключивший контракт в местах лишения свободы, попросил помочь в восстановлении водительских прав и в открытии ИП. Поскольку речь шла об участнике СВО, юрист помогла бесплатно, по доброте душевной. А затем клиент стал за ней ухаживать — и она приняла его внимание. Несколько раз мужчина и женщина встречались, но потом она заметила, что поведение ее ухажера резко изменилось, и перестала с ним общаться. Тем более, что она никогда и не скрывала, что официально всё ещё находилась в браке.

Расставание нанесло Сергею Ф. душевную травму. Своей избраннице он несколько раз говорил: «Я не достиг своих целей в отношении тебя». А потом эти отношения перешли в стадию конфликта, в который оказался вовлечён и официальный муж женщины.

Женщина говорит о преследованиях со стороны Сергея Ф. как в её адрес, так и в адрес её мужа. По словам женщины, 31 октября она даже обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве со стороны Сергея Ф.— он якобы шантажировал её распространением фотографий и информации интимного характера.

Интересно, что убитый уже становился героем публикаций GOROD48 в ноябре 2019 года. И тогда также речь шла о криминале из-за женщины. Тогда Сергей Ф. угнал автомобиль «Тойота» 64-летнего отца своей предыдущей девушки и устроил массовое ДТП на улице Циолковского: «Тойота» врезалась в две машины, а Сергей с места аварии скрылся.

Жена Михаила П. хоть и давно не живёт с ним, но отзывается о муже положительно. А о своем ухажёре говорит, что в отношениях с ней он преследовал какие-то корыстные интересы: например, неоднократно просил у неё машину покататься.

— Мы не встречались давно, но он в течение месяца постоянно следил за Михаилом и за мной, преследовал, будучи в состоянии опьянения, проявлял злость, вёл себя неадекватно. Я считаю, что это было нападение на моего супруга. А он защищался в целях самообороны. Это Сергей следил за ним, передвигался ползком и прятался за автомобилем. Тем более, что Сергей уже был судим, — уверяет женщина.

Добавим, что накануне пресс-служба СУ СК России по Липецкой области сообщила следующую версию следствия:

«По данным следствия, ночью 11 ноября 2023 подозреваемый с целью убийства выследил 40-летнего мужчину. Находясь у дома на улице Вермишева в Липецке, фигурант воспользовался отсутствием посторонних и нанес мужчине множественные удары ножом. С места преступления подозреваемый скрылся. От полученных ран 40-летний потерпевший скончался. Его тело обнаружили прохожие и сообщили в правоохранительные органы. В результате проведенного осмотра места происшествия следователем и криминалистом регионального СКР получены неопровержимые доказательства причастности к особо тяжкому преступлению местного жителя. Вину в совершении преступления он не признал, воспользовавшись правом, предусмотренным Конституцией РФ, не свидетельствовать против в себя».

Обвинение Михаилу официально пока не предъявлено — это должно произойти в течение 10 дней с момента задержания. Советский районный суд заключил его под стражу на 1 месяц 27 дней — до 11 января 2024 года.
7 1503
#убийство
6

Комментарии (7)

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О времена, о нравы

7 минут назад
Всего несколько встреч, и у него уже фотографии и информация интимного характера.
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Пешеход.

28 минут назад
Переобулась?
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По доброте душевной

31 минуту назад
Тётка матерая конечно, а муж - тюфяк.
ответить

5

35 минут назад
Не поймешь,кто кого,опять маргиналы
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Ответ

53 минуты назад
Эдик, из тюрем выходят даже не заключившие контракты. Че и теперь всю жизнь в тюрьме сидеть?
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Эдик

58 минут назад
Ну и ну. А сколько еще таких Сергей Ф. заключивших контракт из тюрем ходит и будет ходить? Скоро жену с детьми не пустишь гулять. Двояко как-то, вроде участник СВО, герой. но осадок остается
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Липчанин

сегодня, 15:47
Врет как дышит.
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
32
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
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