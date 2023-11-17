Происшествия
8 минут назад
«Водитель автобуса зажал ребенка дверями и протащил его дедушку по щебёнке»
Жительница Липецка ищет свидетелей случившегося с ее шестилетним сыном и 60-летним отцом.
Ксения Фофонова ищет через сосети свидетелей дорожного происшествия, которое произошло 16 ноября примерно в 21:00 напротив остановки «ГИБДД».
Как пишет в своем посте Ксения, водитель автобуса №17, не удостоверившись, что все пассажиры вышли, зажал ребенка дверями и продолжил движение. Дедушка, который держал мальчика за руку, тоже пострадал: автобус протащил его по дорожному покрытию, пока мужчина пытался вызволить внука.
«Хочется привлечь к ответственности водителя! Такие не должны управлять общественным транспортом и калечить людей!», — написала Ксения Фофонова.
GOROD48 связался с Ксенией. Она рассказала, что её сыну шесть лет, отцу – 60 лет. Семья только два месяц назад переехала в Липецк из Челябинска.
— Отец вышел из автобуса, моего сына он при этом держал за руку. Когда закрылись двери и автобус поехал, сыну зажало дверями ногу, а моему отцу — руку. Остановился водитель только после криков и стуков по двери и стёклам. Стоявшие на остановке люди всё происходящие снимали на телефоны — мы ищем эти записи. У моего отца царапины на руке и колене, травмированы пальцы и запястье. К тому же у него больная спина — теперь стало ещё хуже. А мой сын, когда водитель всё же открыл дверь, просто выпал из автобуса!
Добавим, что ни в больницы, ни в полицию семья не обращалась — пока только ищет фото, видео и очевидцев происшествия.
Откликов от очевидцев Ксения ждёт по телефону 951-442-4924 или во «ВКонтакте».
Как пишет в своем посте Ксения, водитель автобуса №17, не удостоверившись, что все пассажиры вышли, зажал ребенка дверями и продолжил движение. Дедушка, который держал мальчика за руку, тоже пострадал: автобус протащил его по дорожному покрытию, пока мужчина пытался вызволить внука.
«Хочется привлечь к ответственности водителя! Такие не должны управлять общественным транспортом и калечить людей!», — написала Ксения Фофонова.
GOROD48 связался с Ксенией. Она рассказала, что её сыну шесть лет, отцу – 60 лет. Семья только два месяц назад переехала в Липецк из Челябинска.
— Отец вышел из автобуса, моего сына он при этом держал за руку. Когда закрылись двери и автобус поехал, сыну зажало дверями ногу, а моему отцу — руку. Остановился водитель только после криков и стуков по двери и стёклам. Стоявшие на остановке люди всё происходящие снимали на телефоны — мы ищем эти записи. У моего отца царапины на руке и колене, травмированы пальцы и запястье. К тому же у него больная спина — теперь стало ещё хуже. А мой сын, когда водитель всё же открыл дверь, просто выпал из автобуса!
Добавим, что ни в больницы, ни в полицию семья не обращалась — пока только ищет фото, видео и очевидцев происшествия.
Откликов от очевидцев Ксения ждёт по телефону 951-442-4924 или во «ВКонтакте».
Ну