Здоровье

37 минут назад

Врачи борются за жизнь найденной на улице Терешковой 49-летней липчанки

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#обморожение #переохлаждение
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Врачи борются за жизнь найденной на улице Терешковой 49-летней липчанки

У женщины — сильнейшее переохлаждение и обморожения.

В областной ожоговый центр с переохлаждением и обморожениями госпитализирована 49-летняя липчанка.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина была найдена 15 ноября в 04:30 лежащей на дороге в районе дома №32/1 по улице Терешковой. Сначала на «скорой» её доставили в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1, а потом перевели в городскую больницу №3 «Свободный сокол».

Пациентке диагностировали состояние алкогольного опьянения, переохлаждение, локальные обморожения III степени рук и ног.

Сейчас в ожоговом центре медики сражаются за жизнь женщины: она в реанимации и находится на ИВЛ.

Также до сих пор не объявился никто из родственников женщины — возможно, её кто-то ищет.

В этом сезоне в ожоговый центр поступил уже третий пациент с переохлаждением, предыдущие два были мужчины. Одного привезли из Липецкого района: он два дня выпивал на улице, а родственники его искали.
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#обморожение #переохлаждение
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Комментарии (5)

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Бывает

11 минут назад
ЛТП у нас работает? Милиция должна заниматься этим
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Интересно

16 минут назад
Если я набухаюсь и просплю до обморожения возле общаги- за мою жизнь будут бороться ?!?
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ГОСТЬ53

20 минут назад
Тюк, я тоже не пойму, веди минусов еще не было!!! до какой степени она была пьяная, что без сознания валялась и не чуствовала что ей холодно
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Тюк

24 минуты назад
Как она могла так окочуриться от холода если на улице плюсовая тепло я до сих пор всё в майке хожу мне в куртке жарко никак не пойму
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да

27 минут назад
главное руки спасти что бы стакан держать чем было
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