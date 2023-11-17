Врачи борются за жизнь найденной на улице Терешковой 49-летней липчанки

У женщины — сильнейшее переохлаждение и обморожения.

В областной ожоговый центр с переохлаждением и обморожениями госпитализирована 49-летняя липчанка.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина была найдена 15 ноября в 04:30 лежащей на дороге в районе дома №32/1 по улице Терешковой. Сначала на «скорой» её доставили в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1, а потом перевели в городскую больницу №3 «Свободный сокол».



Пациентке диагностировали состояние алкогольного опьянения, переохлаждение, локальные обморожения III степени рук и ног.



Сейчас в ожоговом центре медики сражаются за жизнь женщины: она в реанимации и находится на ИВЛ.



Также до сих пор не объявился никто из родственников женщины — возможно, её кто-то ищет.



В этом сезоне в ожоговый центр поступил уже третий пациент с переохлаждением, предыдущие два были мужчины. Одного привезли из Липецкого района: он два дня выпивал на улице, а родственники его искали.