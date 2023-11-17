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48 минут назад

Платежная cиcтема «Мир» заработала на всей территории Венесуэлы

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#Мир #платежная система #Венесуэла

Платежная система "Мир" теперь функционирует на всей территории Венесуэлы.

Система "Мир" позволяет проводить платежи на 100% территории Венесуэлы, почти 40% пунктов продаж в стране принимают карты "Мир", - заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Платформа "Мир" позволяет проводить платежи на территории всей Венесуэлы, на 100% территории Венесуэлы. Порядка 36% всех платежных пунктов принимают уже карты "Мир", почти 40%. У торговых пунктов есть возможность принимать такую оплату", - отметил он.

По его словам, на популярном у туристов острове Маргарита карту "Мир" принимают везде.

В октябре председатель Центробанка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес на полях межправкомиссии высокого уровня сообщил, что российскими картами "Мир" можно пользоваться на всей территории Венесуэлы, но пока только через терминалы Банка Венесуэлы. По его словам, сейчас терминалы есть в разных районах, но венесуэльская сторона концентрируется на туристических. Вице-премьер РФ Александр Новак, сообщая о начале работы системы "Мир" в Венесуэле, отметил, что уже подготовлена 81 тыс. платежных терминалов, - передает ТАСС.
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#Мир #платежная система #Венесуэла

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