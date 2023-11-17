Сегодня в Липецке: студенческие «Осенние дебюты» и «Женщины танцуют»

Липчан ждут концерты, выставки, вечер настольных игр и ... мокрый снег.

Зима всё ближе

В Липецке похолодает, столбик термометра опустится до 0 до +2 градусов. Дождь будем моросить вперемешку с мокрым снегом.







Отключение воды

С 9:00 и до окончания ремонта оставят без холодной воды потребителей на улице Циолковского, 13, 15, 17, 19, 27, 29.







А с 10:00 и до конца ремонта с комфортом расстанутся жители домов на улицах Архангельской, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10а, 20б, 16, 20, 18, 22, 24, 26; Астраханской, , 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23; Силикатной, 2, 18, 19, 19а, 20; Торговой, 2, 4; Ударников, , 90, 90а, 92, 94, 96; Шубина, 19, 20, а также в частном секторе на улицах Гидромеханизации, Городовикова, Жактовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Рудничной, Рябиновой, Силикатной, Смирнова, Солнечной, Ударников, Усманской.

Отключение света

С 8:00 до 18:00 без электричества останутся жители домов на улицах Индустриальной, 112, 119а; Сенной, 2; Смоленской, 40, 43.

В это же время полностью обесточат улицы 40 лет Октября, Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Ю.Хмельницкого, Восточную, Гражданскую, Демократическую, Доменщиков, Достоевского, Дружбы, И.Франко, К.Булавина, Ковалёва, Крылова, Курскую, Курчатова, Минина, Папина, Производственную, Римского-Корсакова, Тульскую, Северную, Садовую 2-ю, площадь Заводскую, проспект Победы, переулок Рядовой, садоводчества «Сокол-1», «Сокол-2», Строитель», «Речное».







С 9:00 до 16:00 не будет света в домах на улицах Боевой проезд, 1; Ботанической, 4, 19, 25, 26, 29, 34; Грушёвой, 19; Ивовой, 2, 20, 26, 34; Лозовой, 5, 9, 12, 30; Нектарной, 16, 18; Ореховой, 23, 27, 32, 34, 38а; Радужной, 7; Фиалковой, 4; Черешневой, 8; в садоводчествах «Дачный», «Дачный-2», «Металлург-3», «Монтажник».

Пробки

Пятница – самый трудный день для дорожного движения, а тут ещё погода. Призываем водителей быть особенно внимательными на дорогах и пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями. Изучать дорожную обстановку лучше непосредственно перед началом движения, чтобы она не успела поменяться. Всем удачи на дорогах!







