Сегодня в Липецке: студенческие «Осенние дебюты» и «Женщины танцуют»

Липчан ждут концерты, выставки, вечер настольных игр и ... мокрый снег.
Зима всё ближе
В Липецке похолодает, столбик термометра опустится до 0 до +2 градусов. Дождь будем моросить вперемешку с мокрым снегом.
Отключение воды
С 9:00 и до окончания ремонта оставят без холодной воды потребителей на улице Циолковского, 13, 15, 17, 19, 27, 29.
А с 10:00 и до конца ремонта с комфортом расстанутся жители домов на улицах Архангельской, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10а, 20б, 16, 20, 18, 22, 24, 26; Астраханской, , 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23; Силикатной, 2, 18, 19, 19а, 20; Торговой, 2, 4; Ударников, , 90, 90а, 92, 94, 96; Шубина, 19, 20, а также в частном секторе на улицах Гидромеханизации, Городовикова, Жактовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Рудничной, Рябиновой, Силикатной, Смирнова, Солнечной, Ударников, Усманской.
Отключение света
С 8:00 до 18:00 без электричества останутся жители домов на улицах Индустриальной, 112, 119а; Сенной, 2; Смоленской, 40, 43.
В это же время полностью обесточат улицы 40 лет Октября, Бабушкина, Баженова, Бардина, Баумана, Ю.Хмельницкого, Восточную, Гражданскую, Демократическую, Доменщиков, Достоевского, Дружбы, И.Франко, К.Булавина, Ковалёва, Крылова, Курскую, Курчатова, Минина, Папина, Производственную, Римского-Корсакова, Тульскую, Северную, Садовую 2-ю, площадь Заводскую, проспект Победы, переулок Рядовой, садоводчества «Сокол-1», «Сокол-2», Строитель», «Речное».
С 9:00 до 16:00 не будет света в домах на улицах Боевой проезд, 1; Ботанической, 4, 19, 25, 26, 29, 34; Грушёвой, 19; Ивовой, 2, 20, 26, 34; Лозовой, 5, 9, 12, 30; Нектарной, 16, 18; Ореховой, 23, 27, 32, 34, 38а; Радужной, 7; Фиалковой, 4; Черешневой, 8; в садоводчествах «Дачный», «Дачный-2», «Металлург-3», «Монтажник».
Пробки
Пятница – самый трудный день для дорожного движения, а тут ещё погода. Призываем водителей быть особенно внимательными на дорогах и пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями. Изучать дорожную обстановку лучше непосредственно перед началом движения, чтобы она не успела поменяться. Всем удачи на дорогах!
День рождения школы искусств (6+)
Сходить на концерт липчане сегодня могут в школу №14 (Боевой проезд, 24а). В 17:00 здесь состоится выступление в честь 45-летию Детской музыкальной школы №9. Своё творчество покажут лучшие ученики и выпускники школы.
Фото vk.com
«Осенние дебюты» (18+)
Какой же ноябрь без традиционных студенческих концертов! Сегодня талантами блеснут ученики РАНХиГС. «Осенние дебюты» будут проходить в резиденции «Арт-завод» при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3). Начало в 18:00.
Давайте поиграем (16+)
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) вы сегодня сможете удивить друзей неожиданными ходами.
В 18:33 желающий приглашают в «Игротеку», где вы сможете поиграть в различные настольные игры, повеселиться, пообщаться и познакомиться с новыми людьми. В наш век компьютеров и PlayStation настолки не теряют популярности. На пике популярности валюты для «Монополии» в год выпускали в 30 раз больше, чем долларов США! Могли себе такое представить?
Вниманию гостей будут предложены больше десяти настольных игр.
Творческие мастер-классы (12+)
Керамокластер на Студёновской, 39а приглашает сегодня на уроки по изготовление керамики.
В 15:00 состоится мастер-класс «Леплю что хочу». Участникам предлагают выйти за рамки одной темы и слепить то, что по душе. Есть возможность дать волю воображению, а за техникой и правильностью действия проследит опытный наставник.
В 17:00 – мастер класс «Декорируем глазурью». Это урок по декорированию изделий. Чтобы достичь оригинальных визуальных эффектов, придать заготовке фактуру и рельеф, вам понадобится кисточка и профессиональный совет от члена Союза художников России Светланы Пастуховой.
Документальное кино (12+)
В областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) тоже отдадут дань традиции местных промыслов прямо в клубе документального кино.
Сегодня в 18:00 покажут фильм «Романовская игрушка». Узнать историю и богатые традиции популярного в Липецком крае творчества, секреты известных мастеров можно совершенно бесплатно.
Женщины танцуют (12+)
Выставка с таким названием ждёт любителей живописи в галерее «Буксир» (ул. Зегеля, 1). Это персональная выставка художницы Светланы Немонтовой. Ранее у неё с успехом прошли 14 выставок, её работы хранятся в 16 музеях и галереях искусств страны.
Выставка о женщинах и для них. Глубокий вздох, легкий взмах ресниц, поворот головы — любое движение женщины символизирует танец жизни, бесконечный цикл рождения и смерти. Героини картин разные по характеру, роду деятельности, возрасту, настроению, но все они прекрасны в своем танце.
Экспозиция продлится до 16 декабря. Галерея работает ежедневно с 10:00 до 19:00.
Дорогие липчане! Вот и пришла долгожданная пятница. Сегодня у многих масса забот и на работе и после неё. Но не стоит упускать из виду важные событий. Поэтому время от времени заходите на GOROD48 и держите руку на пульсе событий. Информация в наше время особенно важна. Ждём вас на сайте снова и снова.
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