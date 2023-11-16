Происшествия

сегодня, 13:08

57-летняя ельчанка догнала вырвавшего у неё сумку грабителя

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#грабёж
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57-летняя ельчанка догнала вырвавшего у неё сумку грабителя

К счастью, рядом оказались сотрудники ГИБДД.

Вчера вечером в Ельце во дворе дома по улице Кооперативной на 57-летнюю женщину напал молодой человек и вырвал у нее из рук сумку, в которой были 5000 рублей, банковская карта и документы, после чего с места преступления скрылся. Как сообщает Штаб ОМВД России по Ельцу, женщина стала преследовать грабителя и в районе улицы Пушкина его догнала,  он бросил ей под ноги похищенную сумку.

Неподалеку находился наряд сотрудников ГИБДД, к которым потерпевшая обратилась за помощью. Подозреваемый — 24-летний неработающий ранее судимый житель Долгоруковского района был задержан полицейскими и доставлен в дежурную часть ОМВД России по Ельцу.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи — семь лет лишения свободы.
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#грабёж
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Комментарии (8)

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Липчанка

4 минуты назад
Браво! Знай наших не только в горящую избу войдёт, но и навтыкает по самые никуда
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Ответ

20 минут назад
О как, данная ельчанка была победителем липецкого марафона 2023 , в своей возрастной категории , репортаж был про неё .
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О как

48 минут назад
А вы, и каким образом Елец связан с липецким мракобесием марафонским?
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ГОСТЬ53

50 минут назад
ему какая разница за что лишиться свободы. Он уже сидел. Работать он не будет. а впереди долгая жизнь, а жрать вкусно охота
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А вы

56 минут назад
говорите: "Нет пользы от липецкого марафона". Смотрите - польза есть!
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Серость

сегодня, 13:45
неоднозначник, Так он откуда знал, что в сумке 5000 ?! Он рассчитывал на поболее. А так лошара дважды.
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Тренер

сегодня, 13:44
Хилая молодежь пошла. 57 летняя догнала 24 летнего.
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неоднозначник

сегодня, 13:24
5 тысяч это та сумма за которую можно рискнуть с одной стороны здоровьем а с другой- лишиться свободы на несколько лет ?
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