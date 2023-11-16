57-летняя ельчанка догнала вырвавшего у неё сумку грабителя

К счастью, рядом оказались сотрудники ГИБДД.

Вчера вечером в Ельце во дворе дома по улице Кооперативной на 57-летнюю женщину напал молодой человек и вырвал у нее из рук сумку, в которой были 5000 рублей, банковская карта и документы, после чего с места преступления скрылся. Как сообщает Штаб ОМВД России по Ельцу, женщина стала преследовать грабителя и в районе улицы Пушкина его догнала, он бросил ей под ноги похищенную сумку.



Неподалеку находился наряд сотрудников ГИБДД, к которым потерпевшая обратилась за помощью. Подозреваемый — 24-летний неработающий ранее судимый житель Долгоруковского района был задержан полицейскими и доставлен в дежурную часть ОМВД России по Ельцу.



Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция этой статьи — семь лет лишения свободы.

