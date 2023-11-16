Общество

11 минут назад

«Не представляется возможным»: идею о новой остановке на Соколе не поддержало управление транспорта

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#автостанция
«Не представляется возможным»: идею о новой остановке на Соколе не поддержало управление транспорта

Как считают в управлении, остановка у бывшей автостанции «Сокол» снизит защищенность перевозок.

Областное управление дорог и транспорта не поддержало идею о создании остановки межмуниципального транспорта у ТЦ «Весна». Напомним, после переноса автостанции «Сокол» в ТРЦ «Липецк» рядом с прежней станцией резко упал покупательский трафик, что вызвало недовольство предпринимателей. Кроме них о неудобствах, связанных с переносом станции, говорили жители Сокола и пригородов Липецка.

В середине октября на встрече предпринимателей с мэром Евгении Уваркиной обсуждалось предложение о дополнительной остановке межмуниципального транспорта у ТЦ «Весна». Однако оказалось, что организация такой остановки находится в компетенции областного управления дорог и транспорта. Сегодня управление сообщило результаты обсуждения этой идеи.

«Введение остановочного пункта в районе бывшей автостанции создаст предпосылки к снижению антитеррористической защищенности перевозок на данном направлении, так как в районе старой автостанции отсутствуют металлодетекторы, зона транспортной безопасности, система видеонаблюдения.

Напомним, что ранее на бывшей автостанции уже была предотвращена попытка совершения террористического акта.

Также отсутствует инфраструктура для остановки межмуниципального транспорта и посадки пассажиров с учетом количества отправляемых рейсов и пассажиропотока, что в том числе может создать предпосылки для срывов расписания движения автобусов, водителям потребуется время для самостоятельного обилечивания пассажиров.
С учетом изложенного, включение в схемы межмуниципальных маршрутов промежуточного остановочного пункта, расположенного вблизи прежнего места расположения автостанции „Сокол“, в действующих условиях не представляется возможным», — сообщили в ведомстве.

В управлении напомнили, что автостанция на новом месте организована с соблюдением всех норм и требований законодательства РФ.
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#автостанция

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