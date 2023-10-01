Автостанция «Сокол» начала работу в ТРЦ «Липецк»

Сегодня автобусы трогаются в путь уже с нового места.

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Автостанция «Сокол» после переезда начала работать в здании ТРЦ «Липецк», сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Автобусы начали отходить от ТРЦ, внутри предусмотрен зал ожидания и кассы.

Многие липчане сочли нововведение удобным, ведь ехать до автостанции им стало ближе. Те же кто отправляется в путь из района Сокола могут воспользоваться новой услугой: автобусы 11 межмуниципальных маршрутов довезут от заводской площади в новое здание автовокзала бесплатно. Они оборудованы соответствующими наклейками.



Видео управления дорог и транспорта

