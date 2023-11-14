Общество
42 минуты назад
Аварийный дом на улице Гагарина расселят… в 2035-2036 годах
1 399
И то при условии, что на расселение найдут средства.
Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию вице-мэр Ирина Вербецкая рассказала депутатам о судьбе признанного аварийным еще в 2019 году дома № 151/153 по улице Гагарина.
Ирина Вебецкая сообщила, что двухэтажный дом признан аварийным и подлежащим сносу еще в ноябре 2019 года. Однако в техническом заключении не было информации о возможности внезапного обрушения здания. В 2022 году в связи с многочисленными обращениями жильцов дома об его неудовлетворительном состоянии проведена новая экспертиза технического состояния несущих конструкций. Из заключения следовало, что капитальный ремонт дома из-за множества дефектов нецелесообразен, но угрозы его обрушения нет. Таким образом, эксплуатация здания возможна до полного переселения жильцов.
По словам вице-мэра, до настоящего времени информации от управляющей компании об ухудшении технического состояния дома в департамент ЖКХ не поступала. Так как дом не вошел в программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, предоставить его жильцам новые квартиры за счет действующей федеральной программы невозможно. Будет ли у этой федеральной программы продолжение, что ранее не раз анонсировалось, городской администрации сейчас неизвестно.
Но у мэрии есть своя собственная программа расселения и сноса ветхого и аварийного жилья на 2023-2041 годы. В ней расселение дома № 151/153 запланировано на 2035-2036 годы.
— Этот график расселения не подлежит пересмотру? Есть надежда, что его снесут раньше? — поинтересовался первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Ирина Вербецкая ответила, что денег в городском бюджете на реализацию муниципальной программы нет. За счет финансовой помощи от правительства области сейчас расселяют пятиэтажный дом №16 в 9-м микрорайоне.
Напомним, что в этом здании 1958 года постройки изначально размещалась поликлиника. Жилым дом №151/153 стал при Горбачеве. В муниципальную программу переселения из ветхого и аварийного жилья дом не попал, поэтому на основании решения, принятого собственниками жилых помещений на общем собрании, ФКР капитально его отремонтировал в 2018 году. В доме заменили крышу, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, но уже через год его все же признали аварийным.
Ирина Вебецкая сообщила, что двухэтажный дом признан аварийным и подлежащим сносу еще в ноябре 2019 года. Однако в техническом заключении не было информации о возможности внезапного обрушения здания. В 2022 году в связи с многочисленными обращениями жильцов дома об его неудовлетворительном состоянии проведена новая экспертиза технического состояния несущих конструкций. Из заключения следовало, что капитальный ремонт дома из-за множества дефектов нецелесообразен, но угрозы его обрушения нет. Таким образом, эксплуатация здания возможна до полного переселения жильцов.
По словам вице-мэра, до настоящего времени информации от управляющей компании об ухудшении технического состояния дома в департамент ЖКХ не поступала. Так как дом не вошел в программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, предоставить его жильцам новые квартиры за счет действующей федеральной программы невозможно. Будет ли у этой федеральной программы продолжение, что ранее не раз анонсировалось, городской администрации сейчас неизвестно.
Но у мэрии есть своя собственная программа расселения и сноса ветхого и аварийного жилья на 2023-2041 годы. В ней расселение дома № 151/153 запланировано на 2035-2036 годы.
— Этот график расселения не подлежит пересмотру? Есть надежда, что его снесут раньше? — поинтересовался первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Ирина Вербецкая ответила, что денег в городском бюджете на реализацию муниципальной программы нет. За счет финансовой помощи от правительства области сейчас расселяют пятиэтажный дом №16 в 9-м микрорайоне.
Напомним, что в этом здании 1958 года постройки изначально размещалась поликлиника. Жилым дом №151/153 стал при Горбачеве. В муниципальную программу переселения из ветхого и аварийного жилья дом не попал, поэтому на основании решения, принятого собственниками жилых помещений на общем собрании, ФКР капитально его отремонтировал в 2018 году. В доме заменили крышу, внутридомовые системы электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, но уже через год его все же признали аварийным.
1 399
Житель