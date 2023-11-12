Происшествия

сегодня, 15:43

8-месячный ребенок выбрался из манежа и утонул в бассейне частного дома

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#несчастный случай #утопление
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8-месячный ребенок выбрался из манежа и утонул в бассейне частного дома

Мать оставила мальчика в соседней с бассейном комнате.

В Липецкой области возбудили уголовное дело после того, как восьмимесячный ребенок упал в бассейн частного дома и утонул.

Подробности трагедии сегодня сообщает РЕН ТВ.

«Вечером 28 октября в частном доме 40-летняя женщина посадила восьмимесячного сына в детский манеж, а сама в это время отошла, оставив ребенка одного.

Мальчик выбрался из манежа через незакрепленную стенку и направился в соседнее помещение, в полу которого имеется не огороженный заполненный водой бассейн. Ребенок упал в него и утонул», – приводит телекомпания слова своего источника.

По данным GOROD48, трагедия произошла в деревне Кулешовка Липецкого района.

— Для установления всех обстоятельств расследуется уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного комитета.
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#несчастный случай #утопление
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Ужас..
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