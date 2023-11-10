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сегодня, 19:03

20-летнюю девушку сфотографировали голой и шантажировали

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#вымогательство
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20-летнюю девушку сфотографировали голой и шантажировали

Дело дошло до суда. 

22-летнего липчанина будут судить по обвинениям в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни лица и вымогательство.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, по версии следствия, обвиняемый cфотографировал обнажённую потерпевшую на телефон, после чего эти снимки переслал без её ведома и согласия на свою страницу в социальной сети, а затем и третьим лицам. Также за эти фотографии обвиняемый вымогал деньги у потерпевшей, угрожая рассылкой обнажёнки среди подписчиков и друзей девушки.

Ранее подробности этого дела сообщали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области: 10 марта в липецкий отдел полиции № 4 обратилась 20-летняя женщина, которая сообщила, что с 1 по 2 марта с неё вымогали 30 000 рублей под угрозой распространения в соцсетях её фотографий интимного характера.

Действия мужчины квалифицированы следствием сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статьи 137 (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без его согласия) и части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам потерпевшего).

Дело рассмотрит Правобережный суд. Добавим, что санкции статьи «Вымогательство» предусматривают наказание до четырёх лет лишения свободы, а статьи «Нарушение неприкосновенности частной жизни» - до двух лет лишения свободы. 
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#вымогательство
2

Комментарии (1)

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Лиза

18 минут назад
А зачем она голая фотографировалась, с какой целью? Её же никто не заставлял.
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