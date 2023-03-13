С 20-летней липчанки требовали 30 000 рублей за то, чтобы её интимные фото не всплыли в соцсетях

Женщина обратилась в полицию.

10 марта в липецкий отдел полиции № 4 обратилась 20-летняя женщина, которая сообщила, что с 1 по 2 марта неизвестный вымогал с неё 30 000 рублей под угрозой распространения в соцсетях её фотографий интимного характера.



Как сообщает пресс-служба полиции, в вымогательстве денег у женщины подозревают 21-летнего липчанина.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», по которой предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы.