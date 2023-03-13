Происшествия

54 минуты назад

С 20-летней липчанки требовали 30 000 рублей за то, чтобы её интимные фото не всплыли в соцсетях

3 605
#вымогательство
2
С 20-летней липчанки требовали 30 000 рублей за то, чтобы её интимные фото не всплыли в соцсетях

Женщина обратилась в полицию.

10 марта в липецкий отдел полиции № 4 обратилась 20-летняя женщина, которая сообщила, что с 1 по 2 марта неизвестный вымогал с неё 30 000 рублей под угрозой распространения в соцсетях её фотографий интимного характера.

Как сообщает пресс-служба полиции, в вымогательстве денег у женщины подозревают 21-летнего липчанина.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», по которой предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы.
3 605
#вымогательство
2

Комментарии (3)

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Юрист

10 минут назад
В цивилизованных странах лет на 10 бы уехал на стройки капитализма.
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457

22 минуты назад
Попов , согласен с тобой полностью
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Попов Ю.

28 минут назад
чтобы не вымогали деньги, не нужно делать фото. что за мода интимные утехи на видео снимать? бабы с ума посходили. сегодня один завтра другой, а фото из интернета невозможно удалить, всё что хоть раз в сеть попадает, остается в сети навсегда
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