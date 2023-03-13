Происшествия
54 минуты назад
С 20-летней липчанки требовали 30 000 рублей за то, чтобы её интимные фото не всплыли в соцсетях
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Женщина обратилась в полицию.
10 марта в липецкий отдел полиции № 4 обратилась 20-летняя женщина, которая сообщила, что с 1 по 2 марта неизвестный вымогал с неё 30 000 рублей под угрозой распространения в соцсетях её фотографий интимного характера.
Как сообщает пресс-служба полиции, в вымогательстве денег у женщины подозревают 21-летнего липчанина.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», по которой предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба полиции, в вымогательстве денег у женщины подозревают 21-летнего липчанина.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство», по которой предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы.
3 605
Юрист
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Попов Ю.