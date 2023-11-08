Происшествия
21 минуту назад
«ВАЗ» перевернулся на дороге Грязи — Добринка: пострадала 33-летняя женщина-водитель
За сутки на дорогах региона получили травмы четыре человека.
Вечером 6 ноября в Добринском районе на дороге Грязи – Добринка 33-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2112» не справилась с управлением, съехала с дороги в кювет, и автомобиль перевернулся. По данным ГИБДД, женщину доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
В селе Грачевка Усманского района под колеса «КамАЗа» попал 45-летний велосипедист. Мужчина госпитализирован.
На улице Передельческой в Липецке 46-летний водитель «Фольксвагена» сбил 56-летнего мужчину. С места аварии пешехода доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Липецкой области
В селе Грачевка Усманского района под колеса «КамАЗа» попал 45-летний велосипедист. Мужчина госпитализирован.
На улице Передельческой в Липецке 46-летний водитель «Фольксвагена» сбил 56-летнего мужчину. С места аварии пешехода доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Липецкой области