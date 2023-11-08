Происшествия

21 минуту назад

«ВАЗ» перевернулся на дороге Грязи — Добринка: пострадала 33-летняя женщина-водитель

189
#авария #ДТП
«ВАЗ» перевернулся на дороге Грязи — Добринка: пострадала 33-летняя женщина-водитель

За сутки на дорогах региона получили травмы четыре человека.

Вечером 6 ноября в Добринском районе на дороге Грязи – Добринка 33-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2112» не справилась с управлением, съехала с дороги в кювет, и автомобиль  перевернулся. По данным ГИБДД, женщину доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В селе Грачевка Усманского района под колеса «КамАЗа» попал  45-летний велосипедист.  Мужчина госпитализирован.

На улице Передельческой в Липецке 46-летний водитель «Фольксвагена» сбил 56-летнего мужчину. С места аварии пешехода доставили в больницу.

Фото: УГИБДД по Липецкой области

189
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
Бизнес

Еще в рубрике

40-летнего и 46-летнего мужчин из Алтайского края обвиняют в производстве 400 килограммов наркотиков...
#наркотики
1
40-летнего и 46-летнего мужчин из Алтайского края обвиняют в производстве 400 килограммов наркотиков...

51 минуту назад

Происшествия
На улице Жуковского ночью горел киоск быстрого питания
#МЧС #пожар
1
На улице Жуковского ночью горел киоск быстрого питания

сегодня, 09:40

Происшествия
51-летнего туляка подозревают в угоне «ВАЗа»
#угон #автомобиль
51-летнего туляка подозревают в угоне «ВАЗа»

сегодня, 09:34

Происшествия
В День народного единства житель Липецка убил брата тарелкой
#убийство
29
В День народного единства житель Липецка убил брата тарелкой

вчера, 18:24

Происшествия
Трагедия на улице Бехтеева: переехавший 41-летнего мужчину студент выплатит его родным 1,1 млн
#авария #ДТП
42
Трагедия на улице Бехтеева: переехавший 41-летнего мужчину студент выплатит его родным 1,1 млн

вчера, 17:23

Происшествия
Фейковый аккаунт появился у начальника управления по охране объектов животного мира
#мошенничество
10
Фейковый аккаунт появился у начальника управления по охране объектов животного мира

вчера, 15:26

Происшествия