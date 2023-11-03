19-летняя девушка погибла в аварии на дороге Липецк-Хлевное

Травмы получили еще три человека.



семи вечера 2 ноября на дороге Липецк-Хлевное столкнулись автомобили «Лада Приора» с 21-летним водителем и «Рено» с 51-летней женщиной за рулем. В столкновении, как сообщает УГИБДД по Липецкой области, погибла 19-летняя пассажирка «Лады». Травмы получили оба водителя и 52-летний пассажир «Рено». Все трое госпитализированы.Еще одна авария произошла вчера вечером в Липецке на улице Баумана: 43-летняя женщина не справилась с управлением и ее автомобиль «Форда» въехал в дорожное ограждение. Женщина-водитель и ее 20-летняя пассажирка госпитализированы.В Ельце вечером на улице Радиотехнической 53-летний водитель «Рено» допустил наезд на 77-летнего пешехода. Пожилой мужчина госпитализирован.