Происшествия

16 минут назад

19-летняя девушка погибла в аварии на дороге Липецк-Хлевное

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#авария #ДТП
19-летняя девушка погибла в аварии на дороге Липецк-Хлевное

Травмы получили еще три человека.

семи вечера 2 ноября на дороге Липецк-Хлевное столкнулись автомобили «Лада Приора» с 21-летним водителем и «Рено» с 51-летней женщиной за рулем. В столкновении, как сообщает УГИБДД по Липецкой области, погибла 19-летняя пассажирка «Лады». Травмы получили оба водителя и 52-летний пассажир «Рено». Все трое госпитализированы.

Еще одна авария произошла вчера вечером в Липецке на улице Баумана: 43-летняя женщина не справилась с управлением и ее автомобиль «Форда»  въехал в дорожное ограждение. Женщина-водитель и ее 20-летняя пассажирка госпитализированы.

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Фото УГИБДД по Липецкой области

В Ельце вечером на улице Радиотехнической 53-летний водитель «Рено» допустил наезд на 77-летнего пешехода. Пожилой мужчина госпитализирован.

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#авария #ДТП

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