В эксплуатацию приняты еще 12 отремонтированных дорог в Липецке

Недостатки эксперты выявили только на одной из них: улице Каменный лог.

Вчера заказчик, управление главного смотрителя Липецка, принял в эксплуатацию еще 12 отремонтированных в этом сезоне по национальному проекту «БKД» дорог.Первой была проверена улица Горького. Подрядчик обновил на ней бордюры, заменил покрытие дороги, заасфальтировал тротуары, установил несколько светофорных объектов, знаки и ограждение. На улице Горького провели масштабное озеленение — вырубили засохшие деревья, обустроили газоны, посадили кустарник и крепкие высокие саженцы деревьев.— Все здесь хорошо. Здесь соблюдены все необходимые условия доступной среды, стало безопасно и комфортно, — отметила маломобильная липчанка Екатерина Зверева.Эксперты оценили ремонты Осеннего проезда, улицы Неделина (от Папина до Циолковского), 8 Марта, Угловую, Семашко, Фурманова, Крупской, Зои Космодемьянской, Полетаева, Подовражной и Каменный Лог. Последние две, по словам начальника управления главного смотрителя Виталия Лесных, стали особенно важными объектами этого года:— Раньше здесь не было никакой дороги — за десятилетия дожди напрочь смыли асфальт с этих улиц. Теперь по частному сектору Городища можно проехать без труда.Впрочем, на улице Каменный Лог эксперты рекомендовали сделать бетонированный водоотводной лоток у кромки дороги на пересечении с Кузнечным переулком. Виталий Лесных сказал, что специалисты выполнят необходимые работы в ближайшее время.— Радует, что подрядчики ответственно отнеслись к исполнению обязательств, справились со всеми поставленными задачами, несмотря на сложности, возникавшие в процессе работ. Надеемся, следующий год будет не менее успешным и плодотворным, — подытожил вице-мэр Николай Дергунов.