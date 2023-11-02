Общество

сегодня, 10:28

В эксплуатацию приняты еще 12 отремонтированных дорог в Липецке

6 420
#ремонт дорог
4
В эксплуатацию приняты еще 12 отремонтированных дорог в Липецке

Недостатки эксперты выявили только на одной из них: улице Каменный лог.

Вчера заказчик, управление главного смотрителя Липецка, принял в эксплуатацию еще 12 отремонтированных в этом сезоне по национальному проекту «БKД» дорог.

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Первой была проверена улица Горького. Подрядчик обновил на ней бордюры, заменил покрытие дороги, заасфальтировал тротуары, установил несколько светофорных объектов, знаки и ограждение. На улице Горького провели масштабное озеленение — вырубили засохшие деревья, обустроили газоны, посадили кустарник и крепкие высокие саженцы деревьев.

— Все здесь хорошо. Здесь соблюдены все необходимые условия доступной среды, стало безопасно и комфортно, — отметила маломобильная липчанка Екатерина Зверева.

Эксперты оценили ремонты Осеннего проезда, улицы Неделина (от Папина до Циолковского), 8 Марта, Угловую, Семашко, Фурманова, Крупской, Зои Космодемьянской, Полетаева, Подовражной и Каменный Лог. Последние две, по словам начальника управления главного смотрителя Виталия Лесных, стали особенно важными объектами этого года:

— Раньше здесь не было никакой дороги — за десятилетия дожди напрочь смыли асфальт с этих улиц. Теперь по частному сектору Городища можно проехать без труда.

Впрочем, на улице Каменный Лог эксперты рекомендовали сделать бетонированный водоотводной лоток у кромки дороги на пересечении с Кузнечным переулком. Виталий Лесных сказал, что специалисты выполнят необходимые работы в ближайшее время.

— Радует, что подрядчики ответственно отнеслись к исполнению обязательств, справились со всеми поставленными задачами, несмотря на сложности, возникавшие в процессе работ. Надеемся, следующий год будет не менее успешным и плодотворным, — подытожил вице-мэр Николай Дергунов.
6 420
#ремонт дорог
4

Комментарии (6)

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Все не для людей

7 минут назад
А где тротуар иди только для машин делают дороги?
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Wk

26 минут назад
Приглашаем прокатиться после 19 по Ковалевой
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Липа

36 минут назад
Сегодня утром много экспертов проверяли выезд с ЛТЗ.
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житель

39 минут назад
Очередная показуха
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Лип

45 минут назад
Не Надо называть этих людей экспертами они просто обычные люди прошли и посмотрели дорогу
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Поддорожник

51 минуту назад
Как у нас ремонтируют дороги их можно ремонтировать каждый год везде одно и тоже бардак всё делают и делают и никак не сделают
ответить
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