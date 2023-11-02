Происшествия

31.10.2023 11:11

В котокафе забрался 22-летний липчанин

13 5746
#незаконное вторжение
4
В котокафе забрался 22-летний липчанин

Ему потребовалась медицинская помощь.

В котокафе «Мурград» на улице Первомайской вечером  29 октября забрался 22-летний житель Липецка. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Правовую оценку его действия даст отдел полиции №8, который проверяет обстоятельства произошедшего. Сам же липчанин находится в больнице — после вторжения кафе через окно ему потребовалась медицинская помощь. 


Напомним, вечером воскресенья молодой мужчина, из одежды на котором были одни штаны, разбил окно, забрался в кафе, и заснул. Разбудили его уже полицейские.

13 5746
#незаконное вторжение
4

Комментарии (13)

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Скажу так.

вчера, 21:37
Этот парень был - кот , который полез за - колбасой !
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гость

31.10.2023 23:54
Руки могут сильно болеть.
ответить

А

31.10.2023 21:46
А чего руки-то крутить? Он вроде безобидный
ответить

да уж

31.10.2023 20:11
Почему нет собакокафэ Гавград?
ответить

не-а чё

31.10.2023 20:09
дед, Зато это название звучит креативно и амбициозно!
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Михаил Потапыч

31.10.2023 18:56
дед, че там понимать то, обычное слово
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дед

31.10.2023 18:25
Сразу и не поймёшь,что это за кафе. Язык можно сломать.
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Гость

31.10.2023 15:07
Шёл парень с "Трибуны ",решил отдохнуть, это нормально
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коля

31.10.2023 14:30
тема супер .пооставте кабинку для момент фото .как в сочи .в парке ривьера .офигеете сколько .гостей у вас будет.с вас 20 копеек.
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коля

31.10.2023 13:21
да обычная реклама фото кафе.
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