Происшествия
31.10.2023 11:11
В котокафе забрался 22-летний липчанин
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Ему потребовалась медицинская помощь.
В котокафе «Мурград» на улице Первомайской вечером 29 октября забрался 22-летний житель Липецка. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Правовую оценку его действия даст отдел полиции №8, который проверяет обстоятельства произошедшего. Сам же липчанин находится в больнице — после вторжения кафе через окно ему потребовалась медицинская помощь.
Напомним, вечером воскресенья молодой мужчина, из одежды на котором были одни штаны, разбил окно, забрался в кафе, и заснул. Разбудили его уже полицейские.
Правовую оценку его действия даст отдел полиции №8, который проверяет обстоятельства произошедшего. Сам же липчанин находится в больнице — после вторжения кафе через окно ему потребовалась медицинская помощь.
Напомним, вечером воскресенья молодой мужчина, из одежды на котором были одни штаны, разбил окно, забрался в кафе, и заснул. Разбудили его уже полицейские.
13 5746
Комментарии (13)
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Скажу так.
гость
А
да уж
не-а чё
Михаил Потапыч
дед
Гость
коля
коля