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Дело об убийстве в автосервисе дошло до суда
Завершено расследование дела 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Преступление было совершено в автосервисе на территории села Сырское.
«На время следствия обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении преступления не признал. Следователем и криминалистом регионального СКР проведен осмотр места происшествия, зафиксированы доказательства причастности фигуранта к особо тяжкому преступлению», — рассказали в СУ СК.
Сейчас обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения.
Фото: СУ СК РФ по Липецкой области