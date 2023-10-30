Происшествия

39 минут назад

Дело об убийстве в автосервисе дошло до суда

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#убийство
Дело об убийстве в автосервисе дошло до суда

Завершено расследование дела 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Преступление было совершено в автосервисе на территории села Сырское.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 ноября прошлого года обвиняемый на территории собственного автосервиса в селе Сырское выпивал с 51-летним знакомым. Пьяные мужчины поссорились и хозяин сервиса убил гостя ударом тупым предметом по голове. 

«На время следствия обвиняемый заключен под стражу.  Вину в совершении преступления не признал. Следователем и криминалистом регионального СКР проведен осмотр места происшествия, зафиксированы доказательства причастности фигуранта к особо тяжкому преступлению», — рассказали в СУ СК.

Сейчас обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения.

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
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#убийство

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