Происшествия

сегодня, 20:28

Жуткая авария со счастливым исходом: багажник вмяло в салон, у водителя — травма пальца

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#ДТП #грузовик
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Днем 20 октября у села Романово Липецкого района произошло ДТП с четырьмя автомобилями.

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, на дороге остановились грузовик, водитель которого пропускал поток для поворота, и следом за ним белый легковой автомобиль. В легковушку въехал самосвал и загнал ее под прицеп первой фуры. А позже в них врезался еще один легковой автомобиль.

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Удар был такой силы, что багажник белой лековушки вмяло в салон. 

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—  В белом автомобиле, который мы так и не опознали, был дедушка. Мы оперативно пришли ему на помощь. В итоге, у него оказался травмированным только палец, —  рассказали очевидцы. 

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В пресс-службе УМВД России по Липецкой области, GOROD48 подтвердили, что ДТП обошлось без пострадавших.
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#ДТП #грузовик
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Комментарии (5)

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Ленчик

22 минуты назад
ВОПРОС это трасса Липецк - Воронеж, поворот налево на светофоре, если ехать из Липецка.
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Ступор

38 минут назад
Гололëд однако, а что будет когда снег пойдет?
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ЮВП

48 минут назад
Романово - это конечная станция липецкого метро и первая остановка высокоскоростного трамвая в сторону Липецка. Где-то там живёт бывший сенатор Петрович, который ранее работая губернатором, рассказывал это липчанам по телевизору.
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Умка

51 минуту назад
Романово это трасса липек - данков
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Вопрос

сегодня, 20:58
А где у нас село Романово в Липецком районе? На карте не нашёл.
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
24
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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