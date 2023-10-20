Жуткая авария со счастливым исходом: багажник вмяло в салон, у водителя — травма пальца

Днем 20 октября у села Романово Липецкого района произошло ДТП с четырьмя автомобилями.



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Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, на дороге остановились грузовик, водитель которого пропускал поток для поворота, и следом за ним белый легковой автомобиль. В легковушку въехал самосвал и загнал ее под прицеп первой фуры. А позже в них врезался еще один легковой автомобиль.Удар был такой силы, что багажник белой лековушки вмяло в салон.— В белом автомобиле, который мы так и не опознали, был дедушка. Мы оперативно пришли ему на помощь. В итоге, у него оказался травмированным только палец, — рассказали очевидцы.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области, GOROD48 подтвердили, что ДТП обошлось без пострадавших.