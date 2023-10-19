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12 минут назад

Цены на туры в Египет упали в среднем на 25-31%

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#Египет #туризм #цены

Стоимость туров в Египет резко снизилась из-за войны в Израиле.

Спрос на путевки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на 4%, вместе с ним и цены на туры – в среднем на 25-31%, связано это в том числе с военным конфликтом в соседнем Израиле, - рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Слетать.ру".

"Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на четыре процента относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%. С 17 октября спрос и цена стабилизировались", – рассказали в компании.

"С высокой долей вероятности к падению стоимости туров в Египет в рамках динамического ценообразования привели колебания спроса, происходящие в первую неделю после начала конфликта в Израиле", – добавили в "Слетать.ру".

В компании привели в пример аналогичную кратковременную тенденцию снижения спроса на поездки в Турцию и цены на них в начале февраля этого года, спустя несколько дней после произошедшего в стране землетрясения. "Тогда спрос и стоимость тоже быстро восстановились за неделю", – указали в компании.

В пятницу в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщали, что отдельных российских туристов начала беспокоить безопасность отдыха в Египте из-за ситуации в соседнем Израиле, есть вопросы о возможности аннулировать туры, однако в целом пока граждане, несмотря на такой фон, сохраняют спрос на направление.
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#Египет #туризм #цены

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