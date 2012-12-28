39-летний мужчина сломал ногу приятелю деревянным черенком
Хотя вообще-то пришёл, чтобы помириться.
Этот конфликт произошёл вечером в июле прошлого года. Днём мужчина поссорился со знакомым и вечером пришёл к нему, чтобы уладить конфликт и помириться. Но разговор не задался и вновь перешел в скандал.
— По данным следствия, в ходе разборок обвиняемый взял находившийся там же деревянный черенок и нанес им несколько ударов по левой ноге знакомого. Избитому диагностировали открытый перелом большеберцовой кости и раны, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Пока велось следствие, 39-летний обвиняемый оплачивал лечение избитого, а также компенсировал ему причиненный моральный вред.
