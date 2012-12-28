39-летний мужчина сломал ногу приятелю деревянным черенком

Хотя вообще-то пришёл, чтобы помириться.

В Краснинском округе направлено в суд уголовное дело 39-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Этот конфликт произошёл вечером в июле прошлого года. Днём мужчина поссорился со знакомым и вечером пришёл к нему, чтобы уладить конфликт и помириться. Но разговор не задался и вновь перешел в скандал.

— По данным следствия, в ходе разборок обвиняемый взял находившийся там же деревянный черенок и нанес им несколько ударов по левой ноге знакомого. Избитому диагностировали открытый перелом большеберцовой кости и раны, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Пока велось следствие, 39-летний обвиняемый оплачивал лечение избитого, а также компенсировал ему причиненный моральный вред.
Комментарии (1)

Бабка Первая
57 минут назад
Ну, известно же, благими намерениями вымощена дорога в ад. Лучше бы полечился.
