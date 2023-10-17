Бес попутал: разговор о боге закончился поножовщиной и реанимацией

50-летний липчанин обвиняется в в умышленном нанесении ножевого ранения в грудь 52-летнему мужчине.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 50-летнего ранее не судимого мужчины, обвиняемого в умышленном нанесении ножевого ранения своему 52-летнему оппоненту.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, 16 июня этого года в период с 23:00 до 23:47 во дворе одного из домов по улице Рабочей в селе Октябрьское Усманского района обвиняемый находившимся в левой руке кухонным ножом пырнул в грудь 52-летнего мужчину.



По показаниям потерпевшего, мужчины отдыхали в одной компании и вместе сидели во дворе на пластиковых стульях. В какой-то момент обвиняемый начал предъявлять потерпевшему разные претензии, говорил, что его пробил по каким-то базам данных, что репутация у него чистая и странно, что у того не сложилась карьера на работе, также он говорил, что его жена знает о каких-то подробностях его личной жизни, в том числе о том, что тот не верит в бога Иисуса Христа, а верит в бога Перуна.



Потерпевший разговор о Христе и Перуне попытался избежать. Но пьяный собеседник не отставал и продолжал монолог, в конце концов начав обзывать своего слушателя грубыми нецензурными словами. Тот решил его успокоить, подошел ближе и нанёс три пощёчины. Но и обвиняемый так и продолжил его оскорблять.



Чтобы разгоряченный обвиняемый остыл и успокоился, его собеседник решил ретироваться и сходить на огород справить естественную нужду. Его не было около пяти минут, и когда мужчина вернулся во двор, там уже никого не было. Он подумал, что обвиняемый успокоился и ушел спать, и направился в дом. Но в тёмном проходе между домом и надворной постройкой мужчина увидел перед собой силуэт руки, в которой был нож, и тут же почувствовал удар в грудь.



Вонзив нож, обвиняемый его сразу вынул из груди потерпевшего. Тот почувствовал сильную боль, схватился рукой за грудь и стал кричать друзьям, которые были в доме, чтобы те вызвали скорую помощь. Мужчина и сам успел позвонить в службу спасения и сообщить о произошедшем до того, как потерял сознание. Очнулся он уже в реанимационном отделении Усманской ЦРБ. Туда потерпевший был доставлен в окровавленной футболке. Мужчине диагностировали проникающую рану грудной клетки. Его здоровью был причинён тяжкий вред.



Уже 21 июня обвиняемый написал явку с повинной в ОМВД России по Усманскому району. Но до настоящего времени он так и не извинился перед потерпевшим, хотя один раз ему звонил, когда тот находился в больнице: сообщил, что не хотел его убивать, и что все произошло из-за того, что мужчина был пьян.



Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция этой статьи — до десяти лет лишения свободы.

