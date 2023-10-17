Происшествия
сегодня, 13:05
Бывшего полицейского Михаила Кузнецова судят по обвинению в организации занятия проституцией
3 805
Громкое дело «Кузнецова-Кузнечикова» дошло до суда.
Елецкий городской суд Липецкой области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу Михаила Кузнецова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и организации занятия проституцией, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних.
О задержании бывшего полицейского стало известно ещё 20 сентября прошлого года. А в конце сентября главного елецкого борца с экономической преступностью и коррупцией арестовали. В феврале этого года арестовали и его отца — предпринимателя Алексея Кузнечикова, бизнесу которого, по версии следствия, он покровительствовал.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, сейчас в уголовном деле помимо Михаила Кузнецова еще четверо подсудимых — это трое администраторов сауны и предприниматель Алексей Кузнечиков, действия которых квалифицированы как организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних.
Отцу бывшего полицейского Алексею Кузнечикову также вменяется еще и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, причинением вреда здоровью этого лица. Кузнечиков долгое время скрывался от следствия, и 24 января был объявлен в федеральный розыск. 4 февраля его задержали в Липецке.
«По версии следствия, подсудимый, будучи сотрудником органов внутренних дел, осведомленный о том, что в сауне, принадлежащей его отцу-предпринимателю, реализуется алкогольная продукция без соответствующей лицензии (ранее Алексея Кузнечикова штрафовали за незаконную торговлю алкоголем в сауне на 100 тысяч рублей — GOROD48), а также организовано содержание притона для занятий проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, не сообщил руководству о своей личной заинтересованности, не предпринял мер к пресечению противоправной деятельности, а оказывал содействие действовавшему с 2011 года семейному бизнесу в целях увеличения прибыли. Противоправные действия должностного лица повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», — отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
О задержании бывшего полицейского стало известно ещё 20 сентября прошлого года. А в конце сентября главного елецкого борца с экономической преступностью и коррупцией арестовали. В феврале этого года арестовали и его отца — предпринимателя Алексея Кузнечикова, бизнесу которого, по версии следствия, он покровительствовал.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, сейчас в уголовном деле помимо Михаила Кузнецова еще четверо подсудимых — это трое администраторов сауны и предприниматель Алексей Кузнечиков, действия которых квалифицированы как организация занятия проституцией, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних.
Отцу бывшего полицейского Алексею Кузнечикову также вменяется еще и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством, причинением вреда здоровью этого лица. Кузнечиков долгое время скрывался от следствия, и 24 января был объявлен в федеральный розыск. 4 февраля его задержали в Липецке.
«По версии следствия, подсудимый, будучи сотрудником органов внутренних дел, осведомленный о том, что в сауне, принадлежащей его отцу-предпринимателю, реализуется алкогольная продукция без соответствующей лицензии (ранее Алексея Кузнечикова штрафовали за незаконную торговлю алкоголем в сауне на 100 тысяч рублей — GOROD48), а также организовано содержание притона для занятий проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, не сообщил руководству о своей личной заинтересованности, не предпринял мер к пресечению противоправной деятельности, а оказывал содействие действовавшему с 2011 года семейному бизнесу в целях увеличения прибыли. Противоправные действия должностного лица повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», — отмечают в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
3 805
ГОСТЬ53
Сколько
zzloyzz
( i )