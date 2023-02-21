Происшествия

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Арестованного по подозрению в организации занятия проституцией хозяина сауны оштрафовали за торговлю алкоголем

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#алкоголь #проституция
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Арестованного по подозрению в организации занятия проституцией хозяина сауны оштрафовали за торговлю алкоголем

Алексея Кузнечикова привлекли к административной ответственности.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении владельца сауны в Ельце к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в арбитражный суд обратилась прокуратура Ельца с заявлением к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем)».

В июне 2022 года в сауне в Ельце были проданы две бутылки водки, а в ходе осмотра помещения были обнаружены и изъяты еще две бутылки водки, две бутылки сидра и две бутылки шампанского. В результате за незаконную торговлю алкоголем в сауне предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

По данным GOROD48, речь идёт о предпринимателе Алексее Кузнечикове, который в начале февраля был арестован на 1 месяц и 12 дней по подозрению в организации занятия проституцией. Мужчина, который ещё и является отцом ранее арестованного высокопоставленного елецкого полицейского, подозревается в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Кузнечиков долгое время скрывался от следствия, и 24 января был объявлен в федеральный розыск. 4 февраля его задержали в Липецке.

Напомним, ещё 20 сентября прошлого года стало известно, что был задержан начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу Михаил Кузнецов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). А в конце сентября главного елецкого борца с экономической преступностью и коррупцией арестовали. В феврале этого года арестовали и его отца, бизнесу которого, по версии следствия, он покровительствовал.

«По данным следствия, подозреваемый, будучи осведомленным о том, что в сауне, принадлежащей его родственнику, реализуется алкоголь без лицензии, а также организовано содержание притона для занятий проституцией, не сообщил руководству о своей личной заинтересованности и конфликте интересов, не принял мер к пресечению данной противоправной деятельности, а оказывал содействие в целях увеличения прибыли, - ранее отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. - Противоправные действия должностного лица повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в том числе в дискредитации органов внутренних дел России, подрыве их авторитета. Незаконный семейный бизнес действовал на территории Ельца с 2011 года».
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#алкоголь #проституция
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Комментарии (5)

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Крест.

14 минут назад
Знаменитая в Ельце ОПГ " Кузнечики".
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Гостья1

29 минут назад
Все давно легализовано и налоги платить не надо и все по первому требованию. И жилье и содержание...и алименты. Наши мудрее всех мудрецов,только финал плачевный-дети страдают.
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Общий хохот

40 минут назад
Легализовать давно пора. Древнейшая профессия. Была, есть, и будет в любой стране и при любой власти.
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он самый

45 минут назад
Антересно получается.Отец Кузнецов,сын Кузнечиков...
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ГЕНИЙ

55 минут назад
Гениально!!!!Действовал с 2011 года...вам нечего не кажется? Видать долю чью то утаил. Вот ответочка и прилетела.
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