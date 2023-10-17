«Елецкие кружева» делят в суде

Две фирмы судятся за право использования наименования продукции «Елецкие кружева».

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось ООО фабрика народных художественных промыслов «Елецкие кружева» с исковым заявлением к ООО «Кружевной край» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, а также за нарушение исключительного права на наименование места происхождения товара.



«В иске указано, что ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» является производителем изделий народно-художественных промыслов в России, занимается изготовлением кружевных и строчевышитых изделий, выполняемых в технике елецкого кружевоплетения. Экспертным заключением о происхождении промысла от 28 ноября 1991 года подтверждается, что производственно-художественное объединение «Елецкие кружева» (правопредшественник истца) является продолжателем и правопреемником возникшего в начале XIX века кружевного промысла на базе фабрики А.С. Протасовой. С 1984 года за истцом зарегистрировано право на товарный знак «Елецкие кружева». Истец является правообладателем свидетельства на право использования наименования места происхождения товара «Елецкие кружева», зарегистрированного 28 июля 2005 года в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в отношении товаров - изделия из кружева. Но истцу стало известно, что ответчик — ООО «Кружевной край» производит продукцию «Елецкие кружева» без ведома и согласия истца, чем, по мнению истца, нарушает авторские права заявителя и право на наименование места происхождения товара», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Ответчик заявил с заявленными требованиями не согласен. ООО «Кружевной край» заявило, что является правообладателем исключительного права на наименование места происхождения товара «Елецкий кружева» по выданному Роспатентом свидетельству. Кроме того, ответчик не согласен с утверждением о том, что изделия, изготавливаемые ООО «Кружевной край», схожи с изделиями ООО фабрика НХП «Елецкие кружева».