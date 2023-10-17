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«Торговый комплекс тут — как чирей на носу!»

16 1648
#Говорит Липецк
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На прошлой неделе стало известно, что на месте кинотеатра «Спутник» владелец земельного участка собирается просить административно-торговый центр с летним кинотеатром. Мы спросили липчан, что они думают по этому поводу.

Большинство наших респондентов хотели бы видеть на месте бывшего кинотеатра «Спутник» сквер. Другие варианты — детская или спортивная площадка, «что-то для людей».

—Торговый комплекс он как чирей на носу будет! А почему? Вы посмотрите: вот проспект Победы идет, вот пошла улица Неделина. Еще когда кинотеатр «Спутник» был здесь, уже определили, что он «вылез» на площадь, то есть не вписывается в архитектуру, — сказал один из горожан.

 Встретились нам и те, кто одобряет планы застройщика.
16 1648
#Говорит Липецк
1

Комментарии (16)

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факт

5 минут назад
Ответ, Как это неизвестно ? В администрации города точно известно кто собственник земли.
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Ответ прост и ясен.

5 минут назад
Там идет коллектор повышенной теплотрассы и о каком строительстве ТЦ может идти речь, тем более должна существовать охраняемая зона. Ведь всегда ссылались на эти нормы если что не по закону стояло. ТОЛЬКО СКВЕР И БОЛЕЕ НЕ ЧЕГО.
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Пешеход.

12 минут назад
Пупынин виктор петрович, детская площадка не к месту. Транспорта много. Для детей можно построить на площадках между домами.
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Ответ

21 минуту назад
Липчанин, земля неизвестно кому принадлежит . Это во-первых ,во-вторых , есть такой документ , Правила землепользования и застройки Липецка , пусть попробует их нарушить.Чиновник покажет ему капитализм. Во всей красе.
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Липчанин

21 минуту назад
Иваныч, бред написали
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Пупынин виктор петрович

26 минут назад
1.Если будет Тц, где парковка будет. 2ТЦ, помоему, в городе достаточно. 3.ДАЕШЬ СКВЕР С ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ
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Иваныч

27 минут назад
Ответ, На сколько мне известно землю в городе уже лет как 10-15 не продают, только аренда на 49 лет вроде. А если в аренде то отказать можно в ней. Но тут будет зависеть скорее всего от того сколько и кому $$$$$$$
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Липчанин

28 минут назад
Город вымирает, для кого эти центры . Торговля давно уже в интернете , посмотрите сколько открылось офисов : озона,Яндекса , виллберриса
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Липчанин

30 минут назад
Коренной житель, земля принадлежит частному собственнику, он и решит что строить. Капитализм.
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Липчанин

33 минуты назад
Местный, так они и работают там чтоб землей торговать себе в карман
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