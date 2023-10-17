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сегодня, 10:01
«Торговый комплекс тут — как чирей на носу!»
16 1648
На прошлой неделе стало известно, что на месте кинотеатра «Спутник» владелец земельного участка собирается просить административно-торговый центр с летним кинотеатром. Мы спросили липчан, что они думают по этому поводу.
Большинство наших респондентов хотели бы видеть на месте бывшего кинотеатра «Спутник» сквер. Другие варианты — детская или спортивная площадка, «что-то для людей».
—Торговый комплекс он как чирей на носу будет! А почему? Вы посмотрите: вот проспект Победы идет, вот пошла улица Неделина. Еще когда кинотеатр «Спутник» был здесь, уже определили, что он «вылез» на площадь, то есть не вписывается в архитектуру, — сказал один из горожан.
Встретились нам и те, кто одобряет планы застройщика.
Большинство наших респондентов хотели бы видеть на месте бывшего кинотеатра «Спутник» сквер. Другие варианты — детская или спортивная площадка, «что-то для людей».
—Торговый комплекс он как чирей на носу будет! А почему? Вы посмотрите: вот проспект Победы идет, вот пошла улица Неделина. Еще когда кинотеатр «Спутник» был здесь, уже определили, что он «вылез» на площадь, то есть не вписывается в архитектуру, — сказал один из горожан.
Встретились нам и те, кто одобряет планы застройщика.
16 1648
Комментарии (16)
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факт
Ответ прост и ясен.
Пешеход.
Ответ
Липчанин
Пупынин виктор петрович
Иваныч
Липчанин
Липчанин
Липчанин