Липецкая область – на 21 месте в рейтинге по доходам населения

Липецкая область заняла 21 строчку рейтинга регионов РФ по уровню доходов населения. В исследовании, которое подготовило РИА Новости, использовалось соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора.

В Липецкой области соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора составило 2,27. По данным исследования, во II квартале 2023 года среднедушевые доходы жителей нашего региона составили 40,3 тысячи рублей в месяц. При этом динамика реальных доходов в регионе выросла на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.



Среди наших соседей по Черноземью на позициях выше оказались Белгородская область (14 место, соотношение дохода к стоимость потребительского набора – 2,52) и Курская область (19 место, соотношение – 2,29). Воронежская область заняла 28 место с соотношением доходов к фиксированному набору 2,19, Тамбовская оказалась на 52 месте (1,91).



Лидером рейтинга по соотношению доходов и фиксированного набора стал Ямало-Ненецкий автономный округ: соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора составляет 5,9. Следом расположились Ненецкий (4,61) и Чукотский (3,91) автономные округа, а также Магаданская область (3,48). Москва оказалась на пятом месте (3,46). Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг — в Карачаево-Черкесии– 1,15. Также в число аутсайдеров с невысокой покупательной способностью вошли Тыва (1,24), Ингушетия (1,27), Калмыкия (1,35) и Ставропольский край (1,38).



По данным Росстата за апрель–июнь 2023 года, среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 47,8 тысячи рублей в месяц, что на 3,6 тысячи рублей больше результата во втором квартале прошлого года. В реальном выражении (за вычетом инфляции) доходы населения выросли на 5%, подсчитало РИА Новости.



