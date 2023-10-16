Экономика

29 минут назад

Липецкая область – на 21 месте в рейтинге по доходам населения

1 67
#доходы населения
Липецкая область – на 21 месте в рейтинге по доходам населения

Липецкая область заняла 21 строчку рейтинга регионов РФ по уровню доходов населения. В исследовании, которое подготовило РИА Новости, использовалось соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора.

В Липецкой области соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора составило 2,27. По данным исследования, во II квартале 2023 года среднедушевые доходы жителей нашего региона составили 40,3 тысячи рублей в месяц. При этом динамика реальных доходов в регионе выросла на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. 

Среди наших соседей по Черноземью на позициях выше оказались Белгородская область (14 место, соотношение дохода к стоимость потребительского набора – 2,52) и Курская область (19 место, соотношение – 2,29). Воронежская область заняла 28 место с соотношением доходов к фиксированному набору 2,19, Тамбовская оказалась на 52 месте (1,91). 

Лидером рейтинга по соотношению доходов и фиксированного набора стал Ямало-Ненецкий автономный округ: соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора составляет 5,9. Следом расположились Ненецкий (4,61) и Чукотский (3,91) автономные округа, а также Магаданская область (3,48). Москва оказалась на пятом месте (3,46). Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг — в Карачаево-Черкесии– 1,15. Также в число аутсайдеров с невысокой покупательной способностью вошли Тыва (1,24), Ингушетия (1,27), Калмыкия (1,35) и Ставропольский край (1,38).

По данным Росстата за апрель–июнь 2023 года, среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 47,8 тысячи рублей в месяц, что на 3,6 тысячи рублей больше результата во втором квартале прошлого года. В реальном выражении (за вычетом инфляции) доходы населения выросли на 5%, подсчитало РИА Новости. 

1 67
#доходы населения

Комментарии (1)

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Липчанин

19 минут назад
Область в первой тройке наверно только по убыванию населения и обнещанию. Ещё в 2010 году на город 48 писали, что наша область была на 18 месте по уровню доходам
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