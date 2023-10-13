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Президент РФ поручил кабмину рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Китай
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края опубликован на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Срок выполнения установлен до 15 февраля 2024 года, - говорится в списке поручений на сайте Кремля 11 октября.
Ответственным по этому вопросу назначили премьер-министра Михаила Мишустина.
"Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию", — указано в распоряжении.
Новый перечень поручений президент утвердил по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, проходившего 31 августа 2023 года.
В марте российский лидер своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России, определяющую перспективные направления и принципы стратегии страны на международной арене. В документе говорится, что Россия "стремится к преобразованию Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания", - передает РБК.
В список задач, которым страна намерена уделять приоритетное внимание, вошло "укрепление экономической и транспортной взаимосвязанности Евразии", в том числе с помощью модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, совершенствования инфраструктуры транспортного коридора "Европа — Западный Китай" и создания экономического коридора "Россия — Монголия — Китай".