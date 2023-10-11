Происшествия

58 минут назад

Пожар на складе рядом с тамбовской трассой локализован на площади в 1000 кв.м.

1154
#пожар

Подразделения МЧС уже локализовали возгорание.

Пожар на Промышленном проезде, который липчане могли наблюдать с трассы Орел-Тамбов, локализован. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Липецкой области.

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— Сообщение о пожаре на складе из сэндвич-панелей размером 60х20 метров по адресу Промышленный проезд, д.2. поступило в 14:42. Склад горел открытым пламенем, произошло обрушение кровли, существовала угроза распространения огня на соседние помещения, — сообщили в МЧС.

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В 100 метрах от склада находится АЗС, его работники рассказали GOROD48, что их спасло направление ветра — он дул в другую сторону. Чтобы обезопасить заправку пожарные пролили сухую траву на пространстве, отделяющем ее от места возгорания.

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Склад тушили семь основных отделений пожарной охраны, службы пожаротушения, привлекалась одна поливомоечная машина. К 15:40 пожар был локализован на площади 1000 кв.м.

Пострадавших в пожаре нет, что хранилось на складе  пока не известно. 

1154
#пожар

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