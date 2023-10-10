Общество

25 минут назад

Родители пожаловались на холод в детском саду

3 361
#отопление #детский сад
Родители пожаловались на холод в детском саду

Руководители объектов соцсферы почему-то не торопятся подавать заявки на включение отопления.

«Когда дадут отопление в детском саду № 4 в районе „Звездный“?! Дети замерзают в группах, потом начинают болеть?!», — написали возмущенные родители.

Как сообщили в департаменте образования, руководители детских дошкольных учреждений внимательно следят за температурой воздуха в помещениях. В частности, в детском саду № 4 температура в группах варьировалась от +19 до +23 градусов, что полностью соответствует нормативам СанПиН. По заявке администрации детского сада № 4 отопление подали утром, 10 октября.

Стоит добавить, что с 3 октября тепло стало поступать в объекты социальной сферы Липецка. На 9 октября из 332 объектов по заявкам руководителей отопление подано в 24, уточнили в пресс-службе мэрии.
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#отопление #детский сад

Комментарии (3)

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Люблю Скабееву

12 минут назад
Там воспитатели в валенках, а дети голые и в соплях. 23 градуса у заведующей садиком и то потому, что кондер на обогрев работает
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Родитель

14 минут назад
А у кого-то в спальне 8 градусов и детей заведующая просит не кутать и показывать как у нас тепло.
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Жители

16 минут назад
Как вы температуру померили, если требования санпинов мерить температуру термометром, которого нет во всём липецке
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