Родители пожаловались на холод в детском саду

Руководители объектов соцсферы почему-то не торопятся подавать заявки на включение отопления.

«Когда дадут отопление в детском саду № 4 в районе „Звездный“?! Дети замерзают в группах, потом начинают болеть?!», — написали возмущенные родители.



Как сообщили в департаменте образования, руководители детских дошкольных учреждений внимательно следят за температурой воздуха в помещениях. В частности, в детском саду № 4 температура в группах варьировалась от +19 до +23 градусов, что полностью соответствует нормативам СанПиН. По заявке администрации детского сада № 4 отопление подали утром, 10 октября.



Стоит добавить, что с 3 октября тепло стало поступать в объекты социальной сферы Липецка. На 9 октября из 332 объектов по заявкам руководителей отопление подано в 24, уточнили в пресс-службе мэрии.