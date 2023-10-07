Выходные в Липецке: визит культового артиста, исторический кроссворд, ретро-кино и концерты

Липчан ждут на редкость насыщенные суббота и воскресенье.

Осень наступает

По сравнению со вчерашним днём температура воздуха в Липецке вновь опустится на пару градусов. Теперь она составит 9-11 градусов. Днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.







Отключения воды

В субботу, 7 октября, в Липецке продолжат отключать холодную воду. С 10:00 с временными неудобствами столкнутся жители улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Пролетарской, речной, Садовой, Сенной, Смоленской, переулка Рядового.







Отключения света

7 октября не обойдётся и без отключения электричества. С 8:00 до 18:00 станет темно на улицах Адмирала Макарова, 1а, 1е; Терешковой, 29 а. В это же время обесточат улицы И. Франко, Минина, Ушинского, переулки Курако и Челюскинцев, садоводчества «Сокол-1! И «Строитель».







В воскресенье, 8 октября, отключений воды и сета не запланировано.

Культовый артист в Липецке

На «Липецких театральных встречах» в ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) 7 октября в 18:00 пройдёт один из самых интересных спектаклей – «Лица» от Московского театра «Et Cetera» (16+).

В постановке по рассказам А.П.Чехова примет участие блистательный актёрский дуэт Александра Калягина («Здравствуйте, я ваша тётя») и Владимира Симонова.



Александр Калягин в своей самой известной роли. 1975 год



Постановщиком спектакля тоже является Александр Калягин, которому, к слову, в этом году исполнился уже 81 год.

«Вождь краснокожих» и дуэт Народных артистов

В воскресенье, 8 октября, театральный фестиваль продолжится сразу двумя показами спектакля «Вождь краснокожих» от столичного Детского музыкального театра юного актёра (6+).

Сеансы пройдут в 13:00 и в 16:00. Поставлено по юмористическому рассказу О.Генри, сюжет которого всем хорошо известен.







А в 18:00 своим мастерством блеснут уже липецкие артисты в спектакле «Я ничего не помню» по пьесе американского драматурга А.Миллера (16+)

На сцене будет блистать творческий дуэт ветеранов театра Народных артистов России и лауреатов Государственной премии Ольги Овчинниковой и Михаила Янко. Спектаклю построен в форме диалога двух немолодых людей, а по содержанию — это часть бесконечного разговора о вечном и сиюминутном, прошлом и будущем, о возвышенном и самом простом, о поиске ответа на вечный вопрос — в чем смысл жизни?

Кукольный театр

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на детские спектакли. 7 октября в 11:00 и в 13:00 «Корабль счастья» (0+), а 8 октября в 11:00 и в 13:00 «Котёнок по имени Гав» (0+).







Новая Art-тусовка (12+)

В Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) сегодня ждут всех желающих к 18:15.



Ольга Владимирова. Фото vk.com



В программу Art-тусовки найдут своё место и уже знакомые зрителям направления творчества, как, например, «Ефимизм в искусстве» от российского рисовальщика Ефима Казака, которому посвятят целых 5 минут мероприятия. Немало будет и новых интересных личностей: автор-исполнитель Ольга Владимирова, Игорь Кузнецов (акустика), разговор о воркауте со спортсменами из федерации воздушно-силовой атлетики, квест по предметам крестьянского быта и многое другое. С 20:00 в течение часа будет работать «Открытый микрофон», на котором блеснуть своими талантами сможет любой желающий.

Всероссийский исторический кроссворд (12+)

Одним из самых оригинальных мероприятий выходных станет исторический кроссворд в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).







Он начнётся 7 октября в 12:00 и поможет участникам проверить свои знания по истории образования. Для выполнения заданий потребуется знание школьной программы, азарт и умение мыслить логически. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону (4742) 27-02-60.

Юбилей великой актрисы

Удастся на этих выходных посмотреть и ретро-кино. Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает всех желающих в малый зал ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) 7 октября в 17:00 на сеанс, посвящённый 85-летию со дня рождения великой актрисы Роми Шнайдер.

Покажет фильм «Кристина». Франция, Италия, 1958. Мелодрама. Режиссёр Пьер Гаспар-Юи (18+). История трагической любви молодой девушки Кристины к красавцу-драгуну Францу. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» - 7,5.



Кадр из фильма



К 120-летию Арама Хачатуряна (12+)

Воскресенье в Липецке выдастся весьма музыкальным. 8 октября в 15.00 в Доме музыки (ул. Осипенко, 18) состоится концерт, посвященный 120-летию Арама Хачатуряна.







Перед липчанами выступят Липецкий симфонический оркестр, лауреаты международных конкурсов Юлия Игонина (скрипка, Москва), Олеся Кравченко (орган, Москва).

В программе Симфония №3 «Симфонической поэмы» для оркестра, органа и труб, а также Концерт для скрипки с оркестром ре-минор.

«Время молодых» (16+)

Так называется большой концерт молодых музыкантов, который 8 октября в 17:00 пройдёт на сцене зала «Унион» (ул. К. Маркса, 2).







В большом музыкальном представлении примут участие студенты и выпускники вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Петрозаводска, Саратова, Тамбова, Воронежа, солисты Симфонического оркестра Липецкой государственной филармонии, а также одарённые учащиеся Областного колледжа искусств им. Игумнова и Детской академии искусств при колледже им Игумнова. В программе произведения Ф. Крейслера, А. Глазунова, А. Пьяццоллы, М. Вайнберга, Дж. Боттезини, А. Скрябина, П. Чайковского, С. Прокофьева, П. Сорособаля, Г. Доницетти, С. Рахманинова, И. Стравинского, Р. Щедрина, Ф. Шопена и А. Катоцци.

Книжное похмелье (16+)

Найдётся на выходных и мероприятие для любителей литературы. В воскресенье в 14:01 в культурном пространстве «Библиотека» состоится очередное заседание клуба «Книжное похмелье».

Обсуждать будут роман «Габриэла, гвоздика и корица» бразильского писателя Жоржи Амаду. Книга была написана в 1958 году и сразу произвела эффект разорвавшейся бомбы: за первые две недели в Бразилии было продано 20 тысяч экземпляров, позже произведение перевели почти на все языки мира.







Действие происходит в начале XX века в крае какао с его распрями и жестокостью, а также щедростью и героизмом. Роман о суровом мужском мире, о борьбе завтрашнего и вчерашнего, о «головокружительном духе прогресса». Как во всех романах Амаду, в произведении множество сюжетных линий и персонажей, поэтому каждый найдёт что-то очень личное для самого себя.

Вход на мероприятие свободный.

Дорогие липчане! Как видите, сложно в наступивший уикенд не найти мероприятие себе по душе. Здесь вам и спектакли, и концерты, и кино, и книги. Поэтому желаем вам радостных и плодотворных выходных, а ещё – хороших новостей. За новости можете не переживать. GOROD48 работает 24/7 – просто заглядывайте время от времени на сайт и будете в курсе всех событий. Это же здорово – отдыхать и развлекаться, но вместе с тем не упускать из виду ни одного достойного события. Наш сайт вам в этом поможет. Ждём вас снова и снова!