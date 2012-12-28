«Еще немного, еще чуть-чуть?»: Ася Франценюк надеется убрать с улиц Липецка нелегальные киоски
20-летний мужчина из Пензы выманил у 22 жителей Липецка, Воронежа, Казани, Магнитогорска и Кирова 8 миллионов рублей
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Происшествия
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49 минут назад
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20-летний мужчина из Пензы выманил у 22 жителей Липецка, Воронежа, Казани, Магнитогорска и Кирова 8 миллионов рублей
Мошенник получил 5 лет колонии общего режима.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, мужчина обманом выманил 8 миллионов рублей у жителей Липецка, Воронежа, Казани, Магнитогорска, Кирова и других городов.
Потерпевшие передавали деньги для освобождения от уголовной ответственности их родственников и друзей, якобы попавших в ДТП, и для возмещения ущерба потерпевшим.
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