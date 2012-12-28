20-летний мужчина из Пензы выманил у 22 жителей Липецка, Воронежа, Казани, Магнитогорска и Кирова 8 миллионов рублей

Мошенник получил 5 лет колонии общего режима.

В Липецке приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима 20-летнего жителя Пензы за 22 эпизода мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, мужчина обманом выманил 8 миллионов рублей у жителей Липецка, Воронежа, Казани, Магнитогорска, Кирова и других городов.Потерпевшие передавали деньги для освобождения от уголовной ответственности их родственников и друзей, якобы попавших в ДТП, и для возмещения ущерба потерпевшим.