Происшествия
сегодня, 14:06
Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в пожаре
Чаплыгинским МСО СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины при тушении пожара в селе Березовка Данковского района.
По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, погибла 57-летняя хозяйка половины частного дома и её 52-летний сожитель. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевших наступила в результате отравления продуктами горения.
«Следователем регионального СК России проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате замыкания электропроводки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сказано в официальном сообщении СУСКа.
Напомним, что пожар в Березовке тушили два расчета и три добровольца. Площадь пожара составила девять квадратных метров.
По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, погибла 57-летняя хозяйка половины частного дома и её 52-летний сожитель. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевших наступила в результате отравления продуктами горения.
«Следователем регионального СК России проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате замыкания электропроводки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сказано в официальном сообщении СУСКа.
Напомним, что пожар в Березовке тушили два расчета и три добровольца. Площадь пожара составила девять квадратных метров.
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