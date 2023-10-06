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Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в пожаре

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#пожар #доследственная проверка
Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в пожаре
Чаплыгинским МСО СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины при тушении пожара в селе Березовка Данковского района.

По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, погибла 57-летняя хозяйка половины частного дома и её 52-летний сожитель. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть потерпевших наступила в результате отравления продуктами горения. 

«Следователем регионального СК России проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также причины возгорания. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате замыкания электропроводки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сказано в официальном сообщении СУСКа.

Напомним, что пожар в Березовке тушили два расчета и три добровольца. Площадь пожара составила девять квадратных метров.
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#пожар #доследственная проверка

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