Происшествия

39 минут назад

Два человек погибли в пожаре

2 671
#МЧС #пожар
Два человек погибли в пожаре

Горела часть двухквартирного дома.

56-летняя женщина и 52-летний мужчина погибли во время пожара в селе Березовка Данковского района 5 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Огонь вспыхнул в одно из квартир частного дома. С пожаром боролись да расчета и три добровольца. Огонь успел уничтожить вещи на трех квадратных метрах и отделку на девяти.

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Один частный дом горел селе Большая Боевка Долгоруковского района, второй частично поврежден огнем в селе Талицкий Чамлык Добринского района. 

Также за сутки один раз пожарные выезжали тушить сухую траву и мусор на открытой площади. А в Липецке сгорели два пластиковых контейнера ТКО.
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#МЧС #пожар

Комментарии (2)

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Михаил

11 минут назад
Хромая лошадь, кирпич это стены а крыша не кирпич а дерево в связи с чем пожар начинается с крыши.
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Хромая лошадь

30 минут назад
Казалось бы, чему там гореть? Кирпичи.
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