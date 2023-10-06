Два человек погибли в пожаре

Горела часть двухквартирного дома.



56-летняя женщина и 52-летний мужчина погибли во время пожара в селе Березовка Данковского района 5 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.Огонь вспыхнул в одно из квартир частного дома. С пожаром боролись да расчета и три добровольца. Огонь успел уничтожить вещи на трех квадратных метрах и отделку на девяти.Один частный дом горел селе Большая Боевка Долгоруковского района, второй частично поврежден огнем в селе Талицкий Чамлык Добринского района.Также за сутки один раз пожарные выезжали тушить сухую траву и мусор на открытой площади. А в Липецке сгорели два пластиковых контейнера ТКО.