32 минуты назад
Президент Абхазии заявил об интересе республики к участию в Союзном государстве
Абхазия не исключает возможность в будущем присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики, заявил в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.
Он также обратил внимание, что в договоре от 24 ноября 2014 года говорится, что Российская Федерация будет способствовать условиям для участия Абхазии в интеграционных процессах на территории бывшего Советского Союза.
В 2022 году президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил расширение Союзного государства за счет постсоветских стран, а в сентябре того же года впервые посетил Абхазию с официальным визитом.
Москва продолжает оказывать поддержку Абхазии в решении социально-экономических проблем, а также в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении Аслану Бжании в честь 30-летия победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и независимости республики.
4 октября президенты России и Абхазии провели переговоры в Сочи.