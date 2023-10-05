Президент Абхазии заявил об интересе республики к участию в Союзном государстве

Абхазия не исключает возможность в будущем присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, поскольку это отвечает интересам развития республики, заявил в интервью «Известиям» президент Абхазии Аслан Бжания.

«В перспективе участие в таком союзном договоре наряду с Белоруссией было бы правильным направлением и отвечало бы интересам Абхазии, так я это понимаю. Потому что союз независимых республик, равноправных — это новая синергия, это возможность развития и этносов, проживающих в этих государствах, и более высокий уровень безопасности. В перспективе участие в Союзном государстве я рассматриваю как процесс, коренным образом обеспечивающий интерес развития нашего государства, нашего этноса», — сказал Бжания.



Он также обратил внимание, что в договоре от 24 ноября 2014 года говорится, что Российская Федерация будет способствовать условиям для участия Абхазии в интеграционных процессах на территории бывшего Советского Союза.



В 2022 году президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил расширение Союзного государства за счет постсоветских стран, а в сентябре того же года впервые посетил Абхазию с официальным визитом.



Москва продолжает оказывать поддержку Абхазии в решении социально-экономических проблем, а также в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении Аслану Бжании в честь 30-летия победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и независимости республики.



4 октября президенты России и Абхазии провели переговоры в Сочи.