Ночью из «семёрки» украли аккумулятор

В краже подозревают 39-летнего липчанина.

3 октября в липецкий отдел полиции № 8 обратился 63-летний пенсионер, у которого из припаркованного у дома автомобиля «ВАЗ-2107» украли аккумулятор и другое имущество на общую сумму 7 000 рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 39-летнего липчанина. По версии следствия, в ночь с 2 на 3 октября он подобрал ключи к двери машины и похитил оттуда вещи. Похищенный аккумулятор мужчина сдал в скупку за 800 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.