Общество
сегодня, 11:34
Вход в областную библиотеку украсит чёрный портик
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Монтаж колонн уже начался.
У входа в областную универсальную научную библиотеку монтируют колонны, которые станут частью портика, состоящего из металлоконструкций и стекла. Он предусмотрен проектом капитального ремонта здания.
Фото: управление культуры и туризма Липецкой области
Напомним, весной в библиотеке впервые за 60 лет начался капитальный ремонт, который предполагает обновление кровли, фасада, входных групп и монтаж вечерней подсветки. Ремонт обойдется областному бюджету почти в 40 миллионов рублей.
Фото: управление культуры и туризма Липецкой области
Напомним, весной в библиотеке впервые за 60 лет начался капитальный ремонт, который предполагает обновление кровли, фасада, входных групп и монтаж вечерней подсветки. Ремонт обойдется областному бюджету почти в 40 миллионов рублей.
5 478
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