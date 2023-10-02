Общество

сегодня, 11:34

Вход в областную библиотеку украсит чёрный портик

5 478
#библиотека
1
Вход в областную библиотеку украсит чёрный портик

Монтаж колонн уже начался.

У входа в областную универсальную научную библиотеку монтируют колонны, которые станут частью портика, состоящего из металлоконструкций и стекла. Он предусмотрен проектом капитального ремонта здания.



Фото: управление культуры и туризма Липецкой области

Напомним, весной в библиотеке впервые за 60 лет начался капитальный ремонт, который предполагает обновление кровли, фасада, входных групп и монтаж вечерней подсветки. Ремонт обойдется областному бюджету почти в 40 миллионов рублей.
5 478
#библиотека
1

Комментарии (5)

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5

53 минуты назад
Гостья1, мда уж. Совет вам - вы свою входную дверь в квартиру берёзками украсьте.
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Лиза

сегодня, 12:07
А почему чёрный-то? Со светлым было бы лучше.
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Бабка Первая)

сегодня, 12:04
Нравится. Стильно и удобно.
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Гостья1

сегодня, 11:46
А без черного цвета не обойтись? Распишите колонны под берёзки белоствольные. Украсьте вход в библиотеку-там кладезь мудрости и знаний человечества.
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Ура

сегодня, 11:45
Правильно ! Чтобы библиотека была похожа на крематорий и навевала мысли о вечной загробной жизни !
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