38 минут назад
Финляндия из-за санкций лишилась российского кирпича и создала свой аналог
В Финляндии из-за санкций импорт прочного огнеупорного кирпича из России прекратился, местные производители столкнулись с проблемами.
Отмечается, что российский огнеупорный кирпич ранее широко использовался в Финляндии для облицовки внутренних помещений и каркасов каминов и печей.
"Российские огнеупорные кирпичи были прочными и полностью неповрежденными, в то время как новые импортные кирпичи очень часто имели трещины. Лично я не был слишком уверен в их качестве", — рассказал телекомпании специалист по работе с камнем Саму Тойванен из Пиексямяки, который пытался найти аналог российскому кирпичу.
Также после прекращения импорта кирпича сильно вырос спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе. В связи с чем компании Seppälä Tiile, которая производит камины, пришлось заняться разработкой отечественного жаростойкого кирпича. Генеральный директор компании Яри Сеппяля сообщил, что продукт готов и поступит в продажу примерно через месяц. "Конечно, сырьевая база разная. Однако огнеупорные ингредиенты примерно такие же, как и в российских", — отметил он.
Импорт леса из России также прекратился из-за санкций ЕС. Ограничения коснулись дров и щепы во всех их формах, а также необработанной древесины и пиломатериалов.
В прошлом году прекращение импорта российской древесины не стало проблемой, но в текущем году ситуация будет иной — спрос на древесину вырастет и Финляндия будет вынуждена сама увеличить объемы вырубки лесов.