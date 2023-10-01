Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября

В октябре вырастет денежное довольствие военнослужащих и пенсии бывших военнослужащих, появятся единые нормы распоряжения общим имуществом, а за повреждение, уничтожение, сбор и продажу редких растений и грибов, занесенных в Красную книгу, теперь можно будет получить реальный срок. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу октябре.

Денежное довольствие и пенсии военнослужащих вырастут

С 1 октября в России на 10,5% повышаются выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов. Будут повышены размеры окладов по воинским должностям, по воинским званиям военнослужащих-контрактников и по воинским должностям у военнослужащих по призыву. Кроме того, согласно постановлению, вырастут оклады сотрудников и других силовых структур: Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, ФСИН, а также противопожарной службы и таможни. В этот же день повысят и военные пенсии – проиндексируют пенсии всем бывшим военнослужащим и приравненным к ним экс-сотрудникам других силовых ведомств.

За неявку в военкомат накажут строже

Штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины повысят до 30 тысяч рублей. Такие поправки в КоАП вступают в силу 1 октября. Прежде за такое правонарушение наказывали штрафом от 500 до 3 тысяч рублей, теперь штрафы вырастут до 10-30 тысяч рублей. Если не уведомить военкомат об изменении личных данных, штраф составит от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Банк России будет регулировать работу платежных агентов

С 1 октября в России усиливается контроль за деятельностью платежных агентов со стороны Центробанка. Платежные агенты, через которых граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и т.д., будут работать по новым правилам: определен механизм их допуска на рынок и надзора за оказанием их услуг. К деятельности по приему платежей от граждан допустят только операторов, включенных в специальный реестр. Кроме того, у операторов по приему платежей появляются новые обязанности. Предполагается, что закон поможет сделать деятельность таких агентов максимально прозрачной, чтобы граждане могли понимать, какие организации могут принимать такие платежи и на каких условиях.

На услуги нотариусов установят единый тариф

С 1 октября в России заработает закон о тарификации нотариальной деятельности. Сейчас стоимость нотариальных действий состоит из двух частей: это госпошлина и плата за услуги правового и технического характера (УПТХ). Новый единый тариф делится на федеральный — аналог госпошлины и региональный тариф – его будут ежегодно устанавливать нотариальные палаты субъектов РФ в соответствии со специальной формулой. Предполагается, что это позволит сделать стоимость услуг нотариусов более сбалансированной, в ряде случаев — снизить ее.

Для распоряжения общим имуществом появятся единые нормы

С 1 октября 2023 года нормы для общего имущества станут едиными ля многоквартирных домов, коттеджных, дачных посёлков и гаражных кооперативов – они систематизированы в отдельном параграфе Гражданского Кодекса РФ. Там указываются общие принципы. Например, доля в праве на общее имущество пропорциональна площади соответствующей недвижимой вещи, по этому же принципу каждый собственник несет расходы и издержки по общему имуществу. По мнению разработчиков, новые поправки позволят лучше систематизировать нормы, касающиеся содержания общего имущества в дачных и коттеджных поселках, гаражных кооперативах, поскольку правила использования и владения общим имуществом в многоквартирных домах и так подробно прописаны в Жилищном кодексе. Поправки восполняют пробел по вопросам содержания таких территорий. Так, вступающие в силу нормы гласят, что каждый собственник должен принимать участие в содержании общего имущества пропорционально своей доле. А если в результате действий или бездействия собственника возникают дополнительные расходы по содержанию общего имущества, то он обязан эти издержки возместить. Изменения позволят разрешить и такие спорные случаи, когда, например, один из жителей выкупает ворота на въезд в дачный посёлок, а другие вынуждены заезжать на территорию только с его одобрения. Некоторые уточнения могут использоваться в многоэтажках: бережно обращаться с лифтами или качелями на детской площадке, не забивать мусоропровод или канализацию, не разрисовывать стены в подъездах.

Гаражные кооперативы и объединения будут действовать по новым правилам

С 1 октября вступает в силу закон о гаражных объединениях – в нем появятся такие понятия, как «гараж», «гаражный комплекс», «территория гаражного назначения». Устанавливается перечень общего имущества в гаражном комплексе и регулируются вопросы управления им. Кроме того, новый закон о гаражах впервые детально объясняет правовой статус собственников гаражей и машино-мест, а также их общего имущества. Так, передавать общее имущество гаражных объединений во владение или аренду третьим лицам можно будет только по решению, принятому двумя третями голосов на собрании собственников гаражей. Гаражом по определению закона будет считаться нежилое здание не выше двух этажей для хранения транспорта, в котором могут быть подвальные помещения. Гаражи на территории гаражного назначения могут иметь общие стены, крышу, фундамент и коммуникации с другими гаражами в одном ряду. Общее собрание будет принимать решения о ремонте гаражей, благоустройстве земельного участка, выборе способа управления имуществом, заключении договоров водо-, электро-, тепло- и газоснабжения.

Осужденным к принудительным работам разрешат трудиться у ИП

Осужденные к принудительным работам с 1 октября смогут трудиться не только в организациях, но и у индивидуальных предпринимателей. По действовавшим прежде нормам, при исполнении наказания в виде принудительных работ трудоустраивать осужденных разрешалось только в организациях. Места и работы для этого определяла администрация исправительного центра. Новые нормы расширяют возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Пользователям сайтов объяснят, как подбирают для них рекомендательный контент

С 1 октября в России начнет действовать закон об особенностях предоставления информации с помощью рекомендательных технологий. Если на сайте используют алгоритм рекомендации, то пользователям должны об этом сообщить и объяснить простыми словами, как работает умная технология. Эти правила и рекомендательные алгоритмы, которые использует компания, должны содержать исчерпывающий перечень сведений, которые собирает платформа. Теперь пользователи будут знать, как и какую информацию о них собирают для подбора рекомендаций. За работой рекомендательных систем будет следить Роскомнадзор. Ведомство будет контролировать, чтобы интернет-ресурс не скрывал от пользователя размещенную на сайте информацию, также не выделял постоянно в качестве основной другую информацию.

За незаконный сбор редких растений и грибов введут уголовную ответственность

Новая статья Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений, а также их незаконную добычу, сбор и оборот, вступает в силу с 12 октября. Защита растений распространена на все редкие объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу России. За уничтожение таких объектов, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами, будут взимать штраф: для обычных жителей - 2,5-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 15-20 тысяч, для компаний - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Аналогичные санкции установят за сбор, хранение, покупку или продажу таких растений. Особо злостных нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности – от обязательных работ до 480 часов или исправительных работ до 2 лет до принудительных работ или лишения свободы до 4 лет. При отягчающих обстоятельствах, например, если растения собирала и продавала преступная группа, могут посадить в тюрьму на девять лет.

Как объясняют эксперты, закон направлен в первую очередь на защиту от тех, кто собирает редкие растения, зачастую обладающие лекарственными свойствами, в промышленных масштабах. И сбывает их в том числе за рубеж.

Получить гражданство РФ станет проще

Порядок получения гражданства РФ для некоторых претендентов – более 20 категорий лиц - будет упрощен: с 26 октября в силу вступит новый закон «О гражданстве Российской Федерации». Речь, в частности, идет об участниках государственной программы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, граждан бывшего СССР и их детей, а также иностранцев, чьи близкие родственники живут в нашей стране и уже являются гражданами России. Получить гражданство в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее одного года. Вместе с тем, появятся новые причины для лишения гражданства. Помимо ранее закрепленных в законе российского гражданства можно будет лишиться за дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил РФ.