Кроссовер «Мазда» перевернулся через крышу после столкновения с «Тойотой» на Грязинском шоссе

Авария произошла, когда один из водителей проехал на красный сигнал светофора.



Днем 29 сентября на Грязинском шоссе в районе поворота в сторону поселка Дачный столкнулись кроссовер «Мазда» и «Тойота». После столкновения кроссовер перевернулся.По словам очевидцев, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение. Удар был такой силы, что в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, а «Мазда перевернулась.Прибывшие на место ДТП врачи осмотрели водителя кроссовера, но от госпитализации он отказался.- Сообщение об аварии поступило по телефону «112», сотрудники полиции выехали на место, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.