Происшествия

сегодня, 19:27

Кроссовер «Мазда» перевернулся через крышу после столкновения с «Тойотой» на Грязинском шоссе

1 709
#ДТП
1
Кроссовер «Мазда» перевернулся через крышу после столкновения с «Тойотой» на Грязинском шоссе

Авария произошла, когда один из водителей проехал на красный сигнал светофора.

Днем 29 сентября на Грязинском шоссе в районе поворота в сторону поселка Дачный столкнулись кроссовер «Мазда» и  «Тойота». После столкновения кроссовер перевернулся.

WhatsApp Image 2023-09-29 at 16.36.56 (1) копия копия.jpg+2023-09-29-16.53.01.jpg

WhatsApp Image 2023-09-29 at 16.36.57 копия копия.jpg+2023-09-29-16.53.01.jpg

По словам очевидцев, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение. Удар был такой силы, что в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, а «Мазда перевернулась.

WhatsApp Image 2023-09-29 at 16.36.55 копия.jpg+2023-09-29-16.53.01.jpg

Прибывшие на место ДТП врачи осмотрели водителя кроссовера, но от госпитализации он отказался. 

WhatsApp Image 2023-09-29 at 16.36.56 копия копия.jpg+2023-09-29-16.53.01.jpg

- Сообщение об аварии поступило по телефону «112», сотрудники полиции выехали на место, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

WhatsApp Image 2023-09-29 at 16.36.57 (1) копия копия.jpg+2023-09-29-16.53.01.jpg

WhatsApp Image 2023-09-29 at 16.36.57 (2) копия копия.jpg+2023-09-29-16.53.01.jpg
1 709
#ДТП
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

не-а чё

сегодня, 19:46
Понты никто не отменял. Красный может и подождать,если чёткие валят.
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
58
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Заведующая детсадом в Усмани подозревается в получении взяток
#взятка
2
Заведующая детсадом в Усмани подозревается в получении взяток

сегодня, 17:45

Происшествия
12 тысяч за права: под уголовные дела попали взяткодатель и посредник
#взятка
5
12 тысяч за права: под уголовные дела попали взяткодатель и посредник

сегодня, 16:47

Происшествия
Евгения Уваркина: «Потом накажем виновных. Главная задача сейчас — дать воду людям»
#авария на сетях
73
Евгения Уваркина: «Потом накажем виновных. Главная задача сейчас — дать воду людям»

сегодня, 15:39

Происшествия
Деньги за сбитую косулю с водителя взыскивают через суд
#ДТП #животные
17
Деньги за сбитую косулю с водителя взыскивают через суд

сегодня, 13:33

Происшествия
В ДТП погибли и пострадали свиньи: работодатель требует с водителя почти полмиллиона рублей
#ДТП
5
В ДТП погибли и пострадали свиньи: работодатель требует с водителя почти полмиллиона рублей

сегодня, 13:15

Происшествия
45-летний ельчанин ограбил ювелирный магазин
#грабёж
1
45-летний ельчанин ограбил ювелирный магазин

сегодня, 13:06

Происшествия