Происшествия
сегодня, 19:27
Кроссовер «Мазда» перевернулся через крышу после столкновения с «Тойотой» на Грязинском шоссе
Авария произошла, когда один из водителей проехал на красный сигнал светофора.
Днем 29 сентября на Грязинском шоссе в районе поворота в сторону поселка Дачный столкнулись кроссовер «Мазда» и «Тойота». После столкновения кроссовер перевернулся.
По словам очевидцев, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение. Удар был такой силы, что в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, а «Мазда перевернулась.
Прибывшие на место ДТП врачи осмотрели водителя кроссовера, но от госпитализации он отказался.
- Сообщение об аварии поступило по телефону «112», сотрудники полиции выехали на место, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
По словам очевидцев, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение. Удар был такой силы, что в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, а «Мазда перевернулась.
Прибывшие на место ДТП врачи осмотрели водителя кроссовера, но от госпитализации он отказался.
- Сообщение об аварии поступило по телефону «112», сотрудники полиции выехали на место, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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