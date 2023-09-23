сегодня, 22:30
Похоже, все команда уже начали сезон, а волейболистки «Липецка» - нет
После вылета из Суперлиги не провалиться бы ещё на дивизион ниже.
Третье поражение на старте Высшей лиги «А» потерпели липецкие волейболистки.
Сегодня в Екатеринбурге наша команда вновь встретилась с дублем знаменитой «Уралочки» и ничего не смогла противопоставить хозяйкам трафлекса – 0:3.
В первой партии «Липецка» вообще словно бы не было на площадке, уральские девчата легко победили – 25:10. Вторая партия немногим лучше – 25:14 и лишь в третьей был намёк на борьбу – 25:21.
Самой результативной у липчанок стала Евгения Важнова, но и она принесла лишь 7 очков.
Завтра подопечные Александра Труша завершат игры 1-го тура, им предстоит вновь встретится с «Уфимочкой-УГНТУ», которой на днях уже проиграли в столице Урала. Если не брать реванш, то домой команда поедет с четырьмя «баранками».