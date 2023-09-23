Спорт

сегодня, 22:30

Похоже, все команда уже начали сезон, а волейболистки «Липецка» - нет

42
#Волейбол #ВК "Липецк"
Похоже, все команда уже начали сезон, а волейболистки «Липецка» - нет

После вылета из Суперлиги не провалиться бы ещё на дивизион ниже.

Третье поражение на старте Высшей лиги «А» потерпели липецкие волейболистки.

Сегодня в Екатеринбурге наша команда вновь встретилась с дублем знаменитой «Уралочки» и ничего не смогла противопоставить хозяйкам трафлекса – 0:3.

В первой партии «Липецка» вообще словно бы не было на площадке, уральские девчата легко победили – 25:10. Вторая партия немногим лучше – 25:14 и лишь в третьей был намёк на борьбу – 25:21.

Самой результативной у липчанок стала Евгения Важнова, но и она принесла лишь 7 очков.

Завтра подопечные Александра Труша завершат игры 1-го тура, им предстоит вновь встретится с «Уфимочкой-УГНТУ», которой на днях уже проиграли в столице Урала. Если не брать реванш, то домой команда поедет с четырьмя «баранками».

42
#Волейбол #ВК "Липецк"

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
51
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Команда-пушка: липецкий мини-футбол отыгрался со счёта 0:4
#Мни-футбол
1
Команда-пушка: липецкий мини-футбол отыгрался со счёта 0:4

сегодня, 21:52

Спорт
«Сборная Армении» продолжает делать погоду в липецком «Металлурге»
#Футбол #"Металлург"
11
«Сборная Армении» продолжает делать погоду в липецком «Металлурге»

сегодня, 17:31

Спорт
Первый матч в сезоне липецкие хоккеисты выиграли… без главного тренера
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
1
Первый матч в сезоне липецкие хоккеисты выиграли… без главного тренера

сегодня, 14:41

Спорт
К ключевой игре «Металлург» готовил Владимир Рогачев
#Владимир Рогачёв #футбол #"Металлург"
3
К ключевой игре «Металлург» готовил Владимир Рогачев

сегодня, 13:04

Спорт
Шанс выиграть сегодня у липецких волейболисток был только в первой партии
#Волейбол #ВК "Липецк"
4
Шанс выиграть сегодня у липецких волейболисток был только в первой партии

21.09.2023 19:28

Спорт
Поздно встрепенулись. Липецкие волейболистки проиграли стартовый матч чемпионата
#Волейбол #ВК "Липецк"
3
Поздно встрепенулись. Липецкие волейболистки проиграли стартовый матч чемпионата

20.09.2023 18:23

Спорт