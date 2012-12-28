Покупатель присвоил забытый на кассе телефон и попал под суд

Но хозяйка телефона его в конце концов простила.

Елецкий городской суд за примирением сторон прекратил уголовное дело по обвинению ельчанина в краже. Как следует из обвинительного заключения, подсудимый заметил на кассовом столе в магазине «Пятерочка» телефон, забытый другой покупательницей, присвоил его и скрылся.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, оставившей телефон покупательнице был причинён ущерб в 9 618 рублей. Но в ходе рассмотрения дела женщина и подсудимый помирились: мужчина принес извинения, вернул телефон и возместил моральный вред — выплатил 10 000 рублей.