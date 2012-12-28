Рано утром у развлекательного заведения раздалась стрельба: арестован 44-летний липчанин
Через две сплошные на перекрестке пока остальные ждали «зеленый»: липчанин снял нарушителя ПДД
Олег Казаков подал жалобу на решение липецкого суда об обращении фабрики «Рошен» в доход государства
Происшествия
112
сегодня, 17:11
Покупатель присвоил забытый на кассе телефон и попал под суд
Но хозяйка телефона его в конце концов простила.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, оставившей телефон покупательнице был причинён ущерб в 9 618 рублей. Но в ходе рассмотрения дела женщина и подсудимый помирились: мужчина принес извинения, вернул телефон и возместил моральный вред — выплатил 10 000 рублей.
0
0
0
1
1
Комментарии