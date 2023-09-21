Спорт

сегодня, 19:28

Шанс выиграть сегодня у липецких волейболисток был только в первой партии

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#Волейбол #ВК "Липецк"
Шанс выиграть сегодня у липецких волейболисток был только в первой партии

Старт в Высшей лиге у нашей команды не задался.

Второе поражение на старте первенства России в Высшей лиге «А» потерпели липецкие волейболистки. В Екатеринбурге, где команда Александра Труша продолжает игры 1-го тура, липчанки сегодня не смогли ничего противопоставить «Уфимочке-УГНТУ» из Уфы, итог матча – 0:3.

Шанс был у «Липецка» в первой партии. Поначалу наши волейболистки проигрывали, казалось, безнадёжно – 1:6, 3:10, 13:19. Но затем девчата выдали мощную серию из 4-х подряд набранных очков и вернули интригу – 19:21.

Правда и команда «Уфы» старалась изо всех сил, и в итоге заработала тройной сет-бол (т.е. возможность выиграть партию в следующем розыгрыше мяча) – 24:21. «Липецку» удалось отыграть лишь два сет-бола: сначала отличную атаку с задней линии провела Анастасия Лабзина, а затем самая опытная в команде Анна Сотникова на блоке «зачехлила» соперниц, счет стал – 24:23. Но в следующем розыгрыше башкирская команда всё же взяла своё – 25:23.

Ближе, чем в стартовом сете, «Липецк» в победе не был. Напротив, наша команда набирала всё меньше очков: во второй партии – 21:25, в третьей – 16:25.

Самой результативной в команде оказалась Лабзина – 21 очко, из них 18 в атаке и 3 на блоке. Евгения Важнова принесла команде 9 баллов.

С двумя «баранками» на старте «Липецк» готовится в столице «Урала» ещё по разу сыграть со вторым составом екатеринбургской «Уралочки» и «Уфимочкой-УГНТ».

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#Волейбол #ВК "Липецк"

Комментарии (2)

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Липчанин

25 минут назад
Лучшее наверно впереди)
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Старый фанат

сегодня, 19:42
Нас ждёт светлое будущее. Надо только немного потерпеть и затянуть пояса
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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