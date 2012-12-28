У осужденного нашли телефон — он набросился с кулаками на сотрудника колонии

И получил 5 лет лишения свободы.

Елецкий городской суд приговорил жителя Московской области к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима по части 3 статьи 321 УК РФ за применение насилия, опасного для здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением тем служебной деятельности.Этот конфликт произошёл 11 сентября 2021года. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4 УФСИН России по Липецкой области вместе с сотрудниками этого исправительного учреждения проводили обыск в жилом помещении отряда, и у отбывающего наказание мужчины был обнаружен и изъят сотовый телефон. Тот разозлился и ударил сотрудника в форме кулаком в лицо. Тот получил травмы, а осужденный — дополнительный срок.