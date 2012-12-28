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У осужденного нашли телефон — он набросился с кулаками на сотрудника колонии
И получил 5 лет лишения свободы.
Этот конфликт произошёл 11 сентября 2021года. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4 УФСИН России по Липецкой области вместе с сотрудниками этого исправительного учреждения проводили обыск в жилом помещении отряда, и у отбывающего наказание мужчины был обнаружен и изъят сотовый телефон. Тот разозлился и ударил сотрудника в форме кулаком в лицо. Тот получил травмы, а осужденный — дополнительный срок.
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