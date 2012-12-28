Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Наташа Королёва и Ирина Дубцова из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» перенесли концерты в Липецке
Культура
15-летний подросток, спасший людей «Крокусе», жил в Липецке и занимался каратэ
Общество
В Липецке в память о погибших начали запускать в небо белых журавлей
Общество
В Ельце простились с погибшим 28-летним старшим лейтенантом Никитой Семочкиным
Общество
Юрий Божко: «Пока в отпуске. Разговоры о моем уходе — домыслы»
Общество
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
Общество
На Соколе женщина попала под «ПАЗ»
Происшествия
«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Общество
«Земля уходит из-под ног»: жители села Сырское жалуются на оползень
Общество
Читать все
На Опытной станции строители повредили водопровод: в системах жилых домах может снизиться давление
Общество
Через две сплошные на перекрестке пока остальные ждали «зеленый»: липчанин снял нарушителя ПДД
Происшествия
На Соколе женщина попала под «ПАЗ»
Происшествия
Холодные трубы и течь с крыши обернулись дисквалификацией директора управляющей компании
Общество
Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку
Общество
За кражу телефона из кармана липчанина воронежец получил 1 год 8 месяцев лишения свободы
Происшествия
Гендиректор торговой фирмы подозревается в уклонении от налогов на более чем в 71 миллион рублей
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ельчанин убедил подростка обокрасть его 93-летнюю прабабушку
Происшествия
В Липецкой области дожди прекратятся, днем до +10
Погода в Липецке
Читать все
Общество
468
сегодня, 19:51
3

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

«РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды 26 марта для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 1, 4 ст.1, 4 ст.2, 4 ст.3, 4 ст.4, вл.4, 4а, 6, 9, 9а, 12, 18 по улице Металлургов, № 1а по улице Гастелло, № 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, №№ 3, 35, 35а по улице Первомайской, № 6 по улице Фрунзе, № 58 по улице Октябрьской, а также жители частного сектора улиц Гастелло, Озерной.

Воду подвезут по адресам: улица Металлургов, 1, улица Литаврина, 8, улица Фрунзе, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

26 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

Из-за монтажа приборов учета электроэнергии перебои с электричеством будут наблюдаться в промежутке:

- с 08:00 до 18:00 — на улицах адмирала Макарова, Прокатной, Ферросплавной, Рязанской, Черняховского, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в переулке Задонском;

- с 09:00 до 19:00 — на улицах Заводской, Крайней (село Подгорное), Подгоренской, Салтыкова-Щедрина, Гайдара, Нахимова, Станционной, в садоводчествах «Машиностроитель», «Машиностроитель-1». 

Во время работ по установке приборов учета фактический период монтажа для каждого отдельного домовладения не превышает трех часов в указанный промежуток. 

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гоголя, Союзную, Ульяны Громовой, Баумана, Артема, Ферросплавную, проспект Мира, проспект Победы, площадь Победы. 

отключения
0
0
1
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Наталья
11 минут назад
На Степанищева с 15 часов нет холодной воды. Никаких объявлений не было. Выяснить в чем дело и когда подключат нет никакой возможности. Понаставили дурацких автоответчиков.
Ответить
Опытный
48 минут назад
С трёх часов воды нет холодной на Опытной. И автоответчик заявляет что "мы сейчас не работаем". Не, ну как бабло стричь - это они хоть круглосуточно.
Ответить
Наталья
16 минут назад
На Степанищева тоже нет воды с 15 часов. Никаких об
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru