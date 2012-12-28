На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

«РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды 26 марта для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 1, 4 ст.1, 4 ст.2, 4 ст.3, 4 ст.4, вл.4, 4а, 6, 9, 9а, 12, 18 по улице Металлургов, № 1а по улице Гастелло, № 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, №№ 3, 35, 35а по улице Первомайской, № 6 по улице Фрунзе, № 58 по улице Октябрьской, а также жители частного сектора улиц Гастелло, Озерной.Воду подвезут по адресам: улица Металлургов, 1, улица Литаврина, 8, улица Фрунзе, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.Из-за монтажа приборов учета электроэнергии перебои с электричеством будут наблюдаться в промежутке:- с 08:00 до 18:00 — на улицах адмирала Макарова, Прокатной, Ферросплавной, Рязанской, Черняховского, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в переулке Задонском;- с 09:00 до 19:00 — на улицах Заводской, Крайней (село Подгорное), Подгоренской, Салтыкова-Щедрина, Гайдара, Нахимова, Станционной, в садоводчествах «Машиностроитель», «Машиностроитель-1».Во время работ по установке приборов учета фактический период монтажа для каждого отдельного домовладения не превышает трех часов в указанный промежуток.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гоголя, Союзную, Ульяны Громовой, Баумана, Артема, Ферросплавную, проспект Мира, проспект Победы, площадь Победы.