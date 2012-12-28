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Общество
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сегодня, 19:51
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
«РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды 26 марта для проведения плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в компании.
Воду подвезут по адресам: улица Металлургов, 1, улица Литаврина, 8, улица Фрунзе, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
26 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Из-за монтажа приборов учета электроэнергии перебои с электричеством будут наблюдаться в промежутке:
- с 08:00 до 18:00 — на улицах адмирала Макарова, Прокатной, Ферросплавной, Рязанской, Черняховского, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в переулке Задонском;
- с 09:00 до 19:00 — на улицах Заводской, Крайней (село Подгорное), Подгоренской, Салтыкова-Щедрина, Гайдара, Нахимова, Станционной, в садоводчествах «Машиностроитель», «Машиностроитель-1».
Во время работ по установке приборов учета фактический период монтажа для каждого отдельного домовладения не превышает трех часов в указанный промежуток.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гоголя, Союзную, Ульяны Громовой, Баумана, Артема, Ферросплавную, проспект Мира, проспект Победы, площадь Победы.
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