сегодня, 21:14
ДТП на проблемном перекрёсте: «Гранта» летает дальше, чем «Рено»
Местные жители жалуются, что у них под окнами постоянно происходят аварии.
Сегодня ближе к вечеру произошла авария на перекрёстке улиц Ильича и Ленинградской.
Столкнулись «Лада Гранта» и «Рено», причём отечественный автомобиль от удара улетел в кювет и в буквальном смысле зарылся носом в землю.
Правда и у иномарки передняя часть сильно пострадала.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Перекрёсток на Тракторном постоянно собирает ДТП. Как правила, их причинами является нарушение скоростного режима, несмотря на недавно установленные знаки и новую дорожную разметку. Водители их просто игнорируют.
И это