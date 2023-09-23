ДТП на проблемном перекрёсте: «Гранта» летает дальше, чем «Рено»

Местные жители жалуются, что у них под окнами постоянно происходят аварии.

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Сегодня ближе к вечеру произошла авария на перекрёстке улиц Ильича и Ленинградской.

Столкнулись «Лада Гранта» и «Рено», причём отечественный автомобиль от удара улетел в кювет и в буквальном смысле зарылся носом в землю.







Правда и у иномарки передняя часть сильно пострадала.







По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Перекрёсток на Тракторном постоянно собирает ДТП. Как правила, их причинами является нарушение скоростного режима, несмотря на недавно установленные знаки и новую дорожную разметку. Водители их просто игнорируют.