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41 минуту назад
Омбудсмен сообщил о 7 погибших и 35 пострадавших в Нагорном Карабахе
19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали "антитеррористическую операцию" в Карабахе.
По информации омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегама Степаняна, количество погибших среди мирного населения в результате обстрелов со стороны азербайджанских военных достигло семи человек, а число пострадавших составило 35 человек, включая 13 детей, 15 женщин и 7 мужчин, - передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что среди погибших мэр города Мартуни Азнавур Сарьян.
Накануне началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.
Минобороны страны заявило, что с применением высокоточного оружия наносит удары по позициям Вооруженных сил Армении и не обстреливает гражданскую инфраструктуру.
Армения обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с призывом предпринять меры для прекращения "агрессии Азербайджана". Там также отметили, что обстрелам подвергаются гражданские объекты.
Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе сообщило об эвакуации мирного населения и призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня. МИД РФ призвал стороны конфликта исключить жертвы среди гражданских и остановить кровопролитие, а также вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении.
Россия и Евросоюз призвали Азербайджан прекратить операцию. Франция потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.
Ранее сообщалось, что среди погибших мэр города Мартуни Азнавур Сарьян.
Накануне началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.
Минобороны страны заявило, что с применением высокоточного оружия наносит удары по позициям Вооруженных сил Армении и не обстреливает гражданскую инфраструктуру.
Армения обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с призывом предпринять меры для прекращения "агрессии Азербайджана". Там также отметили, что обстрелам подвергаются гражданские объекты.
Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе сообщило об эвакуации мирного населения и призвало стороны конфликта к немедленному прекращению огня. МИД РФ призвал стороны конфликта исключить жертвы среди гражданских и остановить кровопролитие, а также вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении.
Россия и Евросоюз призвали Азербайджан прекратить операцию. Франция потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.