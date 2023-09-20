Сегодня в Липецке: магнитная буря, крутые «тачки» премиум-класса и где вводят одностороннее движение

Липчан ждёт новый сезон в клубе "Филология", кино со смыслом

Золотая осень в разгаре!

В Липецке даже потеплеет на пару градусов по сравнению с предыдущим днём. Сегодня ожидается 24-26 градусов и без осадков.







Отключения воды

Ремонтные работы на сетях приведут к тому, что несколько улиц сегодня останутся без холодной воды. С 10:00 до 20:00 временные трудности испытают жители улиц Звёздной, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1 ,15/2, 16, 16/2, 17; Космонавтов, 47/5, 49/4, 49/5, 47/6, 51; Металлуистов, 1, 3, 5; Ново-Весовой, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б; Ударников, , 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 14, 16, 18; Юношеской, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 19, 23а, 43, 44, 45, 47, 49, 59, а также в частном секторе этой же улицы.





Отключения света

С 09:00 до 17:00 произойдут плановые отключения электричества на улицах Московской, 30, 30/3а, 30а, 30б, 30е, 34, 62; Салтыкова-Щедрина, 96, 140, 146; Юношеской, 1/3; а также на проезде Ильича, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 – 27.







В эти же часы обесточат 19-й микрорайон и Елецкое шоссе.

Пробки

Берегись пробок, особенно по утрам, ведь из-за них можно опоздать на работу или важную встречу. Чтобы этого не произошло, рекомендуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Оценить дорожную обстановку и выбрать оптимальный маршрут. В Липецке не может быть таких заторов, которые нельзя объехать.

Магнитные бури

Возможно, кто-то ещё вчера почувствовал ухудшение самочувствия. В этом может быть виновата мощная вспышка на солнце, которая принесла на Землю магнитную бурю, утверждает британский сервис The Watchers. Влияние на нашу планету будет продолжаться и 20 сентября. , 19 сентября. Не исключено, что магнитная буря достигнет уровня G3 (сильная).







Также в этом месяце прогнозируют магнитную бурю 23 сентября.

С сегодняшнего дня улица Угловая стала односторонней

С 20 на улице Угловой в Липецке вводится одностороннее движение – только в сторону улицы Желябова.







Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение принято в связи со стесненными условиями, а также в целях обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности автомобильной дороги. Водителей просят учесть это важное изменение при планировании своего движения.

Клуб «Филология» вернулся! (16+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) сегодня возобновляются заседания клуба «Филология». Учитель русского языка и литературы, специалист по подготовке к школьным итоговым экзаменам Ольга Дулина ждёт желающих на первое занятие в 17:00.







На этих уроках занятиях подростки смогут обогатить свой лексикон, отработать умение грамотно и развернуто выражать мысли на заданную тему, повторить правила и языковые нормы. Участники клуба освежат и углубят все необходимые знания на практике, а также научатся ориентироваться в тексте, выявлять его уникальные художественные особенности и понимать замысел автора.

В дальнейшем курсы планируют проводить еженедельно по средам. В какой-то степени они уникальные: учат не хуже, чем репетиторы, а занятия – бесплатные. Запись по телефону (4742) 27-02-60.

Кинолента-клуб (12+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня в 19:31 пройдёт новое заседание Кинолента-клуба.



Фото vk.com/vbiblioteku



Это значит, что желающие сначала посмотрят кино, а затем станут его обсуждать. Для показа всегда выбирают нетривиальные картины – либо старинную почти забытую классику, либо современные новаторские фильмы. На этот раз название картины держат… в тайне. Что-то затевают?

Вход – любая поддержка пространства.

«Мисс и мистер Студенчество» - открыт приём заявок

Новый сезон конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Липецка» открывает прием заявок. Студентов колледжей и ВУЗов областного центра приглашают принять участие в интеллектуальном, спортивном и творческом состязании.







Для участия необходимо оставить заявку до 28 сентября 14.00 по ссылке.

Конкурс на разработку новогодней иллюминации

Как говорится, готовь сани летом, ну или – в первом месяце осени. В Липецке стартовал конкурс на разработку праздничной городской иллюминации к Новому Году.

Участникам предлагают разработать основные цветовые и графические решения, которые будет использоваться в афишах и праздничных плакатах, лягут в основу оформления новогодних площадок. В этом же стиле будут оформлены входные группы и витрины объектов торговли, промышленных предприятий, банков, автозаправок, школ и детских садов, учреждений медицины, культуры и спорта.







Принять участие в конкурсе могут графические дизайнеры, художники, члены творческих профессиональных союзов, студенты творческих специальностей и другие желающие. Работы принимают до 20 октября, а итоги конкурса подведут 2 ноября. Победитель будет определён по результатам голосования в социальных сетях.

Отправить презентации необходимо на электронную почту: gcr48lip@yandex.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (4742) 27-49-66, 27-64-68. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь, с извещением – здесь, с техническим заданием – здесь. Образец презентации проекта можно посмотреть по ссылке.

Липчане не перестали любить авто премиального класса

… Просто теперь всё чаще покупают не новые люксовые машины, а что называется – с пробегом. По данным «Авито», в июне-августа текущего года спрос на премиальные авто по сравнению с летом 2022 года в России увеличился на 69%, а в Липецкой области ещё больше – на 72%. В среднем крутой автомобиль на вторичном рынке в нашем регионе можно купить за 7 миллионов рублей. Цена сопоставима с новым жильём в новостройке.







Самой востребованной моделью среди премиум-авто в возрасте до 3-х лет летом 2023 года в городе стала Mercedes-Benz AMG GT. На долю модели пришлось 16,8% от общего спроса на трехлетние авто премиум-класса. Стоит она относительно недорого – в среднем 4 миллиона 700 тысяч рублей. На втором месте BMW X5 с долей спроса 9,4% и средней ценой 8 миллионов 420 тысяч рублей. На третьей строчке Land Rover Range Rover Sport, доля спроса которой достигла 7,5% при средней цене 7 миллионов 700 тысяч рублей. В топ-5 воли BMW X6 (9,5 миллиона) и Audi Q7 (7,2 миллиона).

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня и, конечно, хороших новостей. Все новости Липецка и Липецкой области собраны на GOROD48. Чаще заходите на сайт, узнавайте о свежих событиях и делитесь с другими. В наше время информированных людей особенно ценят, станьте одним их них. Ждём вас на сайте снова и снова.