96-летняя пенсионерка отдала мошенникам 900 000 рублей за спасение племянницы

Женщина поверила, что её племянница стала виновницей ДТП, и отдала деньги приехавшему на такси мужчине.

96-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, работающих по классической схеме: «Ваш родственник попал в ДТП». По данным пресс-службы областного управления МВД, женщине на стационарный телефон позвонил «адвокат» и сообщил, что её племянница стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали люди, интересы которых теперь представлял звонивший.



«Адвокат» предложил пенсионерке не доводить дело до судебных разбирательств и сразу компенсировать причинённый ущерб. Пенсионерка согласилась и передала 900 000 рублей неизвестному мужчине, приехавшему за деньгами на такси.



