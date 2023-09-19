Общество

15 минут назад

В липецком киоске обнаружили запрещённые с 2015 года снюсы

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#торговля #табак #сигареты
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Были выявлены и другие нарушения.

В киоске на остановке «24 микрорайон» прошла проверка, в ходе которой сотрудники прокуратуры Октябрьского района Липецка и управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области выявили массу нарушений.

«Киоск с огромным ассортиментом вейпов, которые в нарушение пункта 1 статьи 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» предлагаются к продаже. Также там было установлено хранение и продажа снюсов («табак сосательный»), что подтверждается кассовым чеком. При этом снюсы запрещены к продаже с 2015 года», — сообщает пресс-служба управления потребрынка.

Фото, видео - vk.com/club194315413
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#торговля #табак #сигареты
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